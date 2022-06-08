الأربعاء 08 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 8-6-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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البحث عن أسعار الذهب عادة يومية للمصريين الذين يتخذونه إما استثمارا للمدى الطويل مع تقلبات سعر الجنيه المصري في الفترة الأخيرة وإما للزينة.

وتحتل أسعار الذهب الأكثر بحثًا عبر منصة جوجل، وخاصة مع التذبذبات التي تشهدها أسعار الذهب طوال الفترة الأخيرة، بعد أن سجلت ارتفاعات قياسية تخطت معها أسعار الذهب عيار ٢١ حاجز الـ١٢٠٠ جنيه، ثم عادت لتتراجع وتقترب من حاجز الـ١٠٠٠ جنيه مرة ثانية خلال الأسابيع الأخيرة.

وشهدت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم، تراجعًا طفيفًا بعد ارتفاعها بصورة طفيفة خلال تعاملات أمس، وبلغ سعر الذهب عيار ٢١ ١٠٠٢ جنيه مصري مقارنة بسعر ١٠١٥ جنيها مصريا خلال تعاملات أمس.

وتستعرض "الدستور"، في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة، وتفاصيل أسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

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أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

شهدت أسعار الذهب  بدون المصنعية في أسواق الصاغة  تراجعا ملحوظا، رغم ارتفاع أسعارالذهب عالميا مع تراجع سعر الدولار.

وبلغت أسعار الذهب باختلاف عياراته في الصاغة دون ثمن المصنعية كالتالي:

  • ذهب عيار 24 : بيع 1145 جنيها مصريا شراء 1150 جنيها مصريا.
  • ذهب عيار 22 : بيع 1050 جنيها مصريا شراء 1054 جنيها مصريا.
  • ذهب عيار 21 : بيع 1002 جنيه مصري شراء 1006 جنيهات مصرية.
  • ذهب عيار 18 : بيع 859  جنيها مصريا شراء 862 جنيها مصريا.
  • ذهب عيار 14 : بيع 668 جنيها مصريا شراء 671 جنيها مصريا.
  • ذهب عيار 12 : بيع 573 جنيها مصريا شراء 575 جنيها مصريا.
  • الأونصة بيع 35,614 جنيها مصريا شراء 35,756 جنيها مصريا.
  • الجنيه الذهب: بيع 8,016 جنيها مصريا شراء 8,048 جنيها مصريا.
  • الكيلو بيع 1,145,143 جنيها مصريا شراء 1,149,714 جنيها مصريا.

أسعار الذهب عالميا اليوم

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعلن أسعار الخضروات والفواكه

شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا واضحا مع تراجع مكاسب الدولار، مع ترقب المستثمرين الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي لتحديد سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.58٪؜  إلى 1851.16 دولار للأوقية (الأونصة).
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6٪؜ إلى 1854.90 دولار للأوقية.

أسعار الذهب الجنيه المصري اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب عالميا اليوم ذهب عيار 21

رئيس التحرير

وائل لطفي

رد «الكيد السياسى» ضد مصر

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