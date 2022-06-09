الخميس 09 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع جديد.. تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 تحديث يومى

الذهب
الذهب
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شهد سعر جرام الذهب اليوم الخميس تراجعًا  طفيفًا، حيث اقترب الذهب عيار 21  من قيمة الـ١٠٠٠ جنيه مرة ثانية، بعد أن ارتفع خلال الأيام الماضية، وتخطى ١٠٥٠ جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار ٢١ –  العيار الأكثر تداولًا في مصر – إلى ١٠٠١جنيه في سوق الصاغة بدون المصنعية.

وكان سعر جرام الذهب بأعيرته المختلفة قد شهد ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية مارس الماضي، وسجل سعرالذهب عيار ٢١ ارتفاعًا قياسيًا لتتخطى حاجز الـ١٠٠٠ جنيه، وظلت في الارتفاع حتى وصلت لـ١٢٠٠ جنيه، ثم عاودت التراجع مرة ثانية منذ مايو الماضي.

وتعرض "الدستور" أسعار الذهب اليوم فى مصر وسعر جرام الذهب عيار 21"
سعر جرام الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

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وتراجع  سعر جرام الذهب  اليوم الخميس  قرب مستوى الـ ١٠٠٠ جنيه للبيع لأول منذ بداية يونيو الجاري.

وبلغت سعر جرام الذهب في الصاغة دون ثمن المصنعية كالتالي :
الذهب عيار 24: بيع 1,144 شراء 1,146 جنيه مصري.
الذهب عيار 22: بيع 1,049 شراء 1,051 جنيه مصري.
الذهب عيار 21: بيع 1,001 شراء 1,003جنيه مصري. 

الذهب عيار 18: بيع 858 شراء 860 جنيهًا. 
الذهب عيار 14: بيع 667 شراء 669جنيهًا.
الذهب عيار 12: بيع 572 شراء 573 جنيهًا. 
الأونصة: بيع 35,578 شراء 35,649 جنيهًا. 
الجنيه الذهب: بيع 8,008 شراء 8,024 جنيهًا. 
الكيلو بيع 1,144,000 شراء 1,146,286 جنيه مصري. 

أسعار الذهب العالمية

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ارتفعت أسعار الذهب العالميه ارتفاعًا طفيفًا خلال تداولات الأربعاء وسط ارتفاع لسعر الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، وارتفعت بنسبة 0.23%.

وارتفعت عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.22%.

وجاء ارتفاع سعر الذهب في ظل المخاوف المتزايدة من قرارات البنوك المركزية العالمية للسيطرة على التضخم، حيث أكد مسؤولون في البنك  الفيدرالي الأمريكي بارتفاع  التضخم، مما قد يستدعي الإسراع في رفع سعر  الفائدة للمرة الثالثة.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعات قوية فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 2.14%.

سعر جرام الذهب اسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب عيار 21

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

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