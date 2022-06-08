زحام مرورى إثر حادث انقلاب سيارة نقل بـ«الدائرى الإقليمى»

ظهرت كثافات مرورية بالطريق الدائري الإقليمي بالجيزة، بسبب حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالمازوت، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للمتجه من بني سويف حتى الجيزة، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ليتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق الدائري الإقليمي نطاق الجيزة، على الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نقل محملة بالمازوت، ما أدى إلى تباطؤ الحركة المرورية، واحتكاك بين عدد من السيارات بالطريق، ويقوم رجال المرور بالعمل على إزالة حطام الحادث.

وكشفت معاينة الحادث عن أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة، ما أدى لانقلاب السيارة وتوقف حركة السيارات، وتمت عملية رفع حطام الحادث بالكامل.