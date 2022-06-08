الأربعاء 08 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ترشيد الاستهلاك للكهرباء والمياه».. ندوة بمكتبة النزلة بالفيوم

ثقافة الفيوم
ثقافة الفيوم
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برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان.

حيث عقدت مكتبة النزلة الفرعية محاضرة بعنوان "ترشيد الاستهلاك للكهرباء والمياه" ألقاتها مروة سيف، تناولت مشكلة تسرب المياه داخل المنازل، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "بحث سبل دعم تكافل وكرامة وكيفية وصول الدعم إلي مستحقيه" ألقاها عماد سيد، وتحدث عن خدمات برنامج تكافل وكرامة.

على جانب آخر نفذت المكتبة ثاني دورات اللغة الإنجليزية للمبتدئين من جميع الأعمار نفذتها سهير ربيع، بينما عقدت مكتبة سيلا الفرعية محاضرة بعنوان "الإنسانية ضد التنمر" ألقتها أمل على، وأوضحت أن التنمر أحد أشكال العنف والإيذاء الصادر عن فرد أو مجموعة ضد فرد أو مجموعة تكون في الغالب أضعف جسديا والتي تنطوي على خلل فى ميزان القوى لصالح الأقوى سواء طفل أو فرد أو مجموعة والتنمر شائع في الأحياء وبين البلدان والدول ومن الفئات والطبقات الاجتماعية.

وعقدت مكتبة الفيوم العامة جلسة حوارية بعنوان "تعديل سلوك الغيرة عند الأطفال" إدارتها مروة محمود، بدأت الجلسة بتعريف الغيرة التى تعتبر حالة انفعالية يشعر بها الفرد وتترجم من خلال سلوكه يصاحبها نوع من الغضب نحو شخص معين تظهر الغيرة كأسلوب تعويضي، فيما نفذت ورشة أشغال يدوية لتعليم الفتيات بعض غرز التطريز اليدوي نفذتها فاطمة محمد، بالإضافة إلي ورشة لعمل مجلة حائط بعنوان "المعرفة بين يديك" نفذتها انتصار فتحي وعبير ناجى، ومن جانب آخر اختتم معرض الكتاب الذي أقيم علي مدار ثلاث أيام بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

نفذت مكتبة جرفس الفرعية مسابقة ثقافية في المعلومات العامة نفذتها رضا عبد الحليم، بجانب فقرة لاكتشاف مواهب نفذتها أسماء احمد، كما يواصل قصر ثقافة الفيوم تقديم فعاليات نشاط إجازة الصيف، حيث أقيمت ورشة تعليم الرسم نفذها أحمد مهني، كما عقد بيت ثقافة أطسا محاضرة بعنوان "كيف تكتب قصة قصيرة" للقاص عيد كامل، أوضح فيها عن كيفية كتابة القصة والعناصر الواجب توافرها في كتابة القصة، علي جانب آخر نفذت ورشة حكى بعنوان "زرعنا شجرة من كتاب البيئة" بمناسبة اليوم العالمي للبيئة تأليف فريد معوض بحضانة أقرأ بأطسا نفذتها نجاة شعبان.

إيناس عبد الدايم وزير الثقافة هشام عطوة شمال الصعيد الثقافي الفنان جلال عثمان مكتبة الطفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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