الأربعاء 08 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

نادي أدب الزقازيق يحتفل بذكرى ميلاد الكاتب والشاعر الراحل صلاح والى

عطر الأحباب بنادي
عطر الأحباب بنادي أدب الزقازيق
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برعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة اهتماماً بالغاً بتعريف الأجيال الجديدة بالقامات الأدبية والثقافية الكبيرة بمواقع فرع ثقافة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث نظم نادى أدب الزقازيق احتفالية بعنوان "عطر الأحباب" احتفالاً بذكرى ميلاد الكاتب والشاعر الراحل صلاح والى، شارك فيها مجموعة من الأدباء والشعراء، إلى جانب أسرة الراحل صلاح والى.

تضمنت الفعاليات كلمة للروائي إبراهيم عطية رئيس النادي الأدبي رحب فيها بأسرة الشاعر الراحل، والثناء على عطاءاته الأدبية، ومشواره الذى اشتمل على" 8" دواوين شعرية، "12" عمل روائي أثرى به الحياة الثقافية والأدبية، وتحدث الشاعر أحمد سامى مدير عام الفرع عن أول لقاء له بالشاعر، وكيف نمت صداقة استمرت بينهما وتوطدت وأنه أتخذ من الأدب حرفة له، وأخلص لها، ومن ثم تمكن من إنجاز مشروعه الروائي الكبير عبر سنوات عمره المديدة حتى وافته المنية فى نوفمبر 2021، ثم أوضح الشاعر محمد عبدالله أن الكاتب الراحل لم يبخل عليه ولا على أصدقائه بوقته أو بنصائحه، بل كان يناقشهم فى كتاباتهم، وأثنى فى النهاية على مشروعه ومنجزه الإبداعي الكبير.

وانتقل الحديث إلى الناقد الدكتور محمد غنيم الذى تناول في حديثه بعض من إصدارات صلاح والى الروائية بالدراسة والتحليل النقدي، وأنه عكف على قراءة كتابات صلاح، بينما تحدث الروائي العربي عبدالوهاب عن دور صلاح والى الذى قدمه لجيل الشباب من خبرات فى الكتابة، وتوجيههم لاكتشاف طرائق جديدة فى الكتابة، وتخلل الأمسية تقدم الدكتور براء صلاح والى نجل الراحل كلمة شكر والتحية لهيئة قصور الثقافة على هذه الاحتفالية الرائعة التي تدل على أنها ليلة من ليالي الوفاء المحبة والتقدير لوالده، كما قام الشاعر أحمد سامى بتسليم شهادة تقدير لنجل الشاعر الراحل.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ثقافة الشرقية صلاح والي

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