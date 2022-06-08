الأربعاء 08 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد وقفة عيد الأضحى 2022 والإجازات الرسمية في القطاع العام والخاص

عيد الأضحى
عيد الأضحى
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موعد وقفة عيد الأضحى 2022 من أكثر العناوين بحثًا محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، وأيضا من قبل ملايين المسلمين في مصر وحول العالم، خاصة للمقبلين على أداء فريضة الحج والمسافرين للأراضي المشرفة من حجيج بيت الله وكذلك العاملين في القطاع العام والخاص لمعرفة إجازات عيد الأضحى التي تمتد لخمس أيام عادة،  تستعرض "الدستور" في السطور الآتية موعد العيد وإجازة عيد الأضحى للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وموعد وقفة عرفات خلال العام المقبل.

موعد عيد الأضحى 2022

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان في وقتٍ سابق أن الحسابات الفلكية تشير  إلى أن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك سيكون خلال الفترة من (9-13) يوليو المقبل، لكن ذلك لا يعد توثيقا إلا عقب إعلان اللجنة الشرعية لاستطلاع هلال الأشهر الهجرية التابعة لدار الإفتاء المصرية عن أول أيام شهر ذي الحجة 1443 من خلال كافة التقارير الواردة من المراصد المقامة في جميع محافظات الجمهورية، حيث يمكن رؤية الهلال رؤية شرعية بالعين المجردة وبناء عليه يتم تحديد موعد العيد وفي عيد الأضحى تحديدًا تعتمد كل الدول الإسلامية والعربية في معرفة وقفة عرفات على ما تعلنه المملكة  العربية السعودية لوقوف الحجيج من كل دول العالم بعرفات لأداء الفريضة الأهم في الحج.

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موعد إجازة عيد الأضحى 2022 للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة

ووفقًا لما يعلنه مجلس الوزراء للعاملين في القطاع العام والجهاز الإداري للدولة وموظفي القطاع الخاص فإن الإجازات رسمية مدفوعة الأجر ستأتي خلال الفترة من (9-13) يوليو 2022 وهي أيام (وقفة عرفات وعيد الأضحى الأربعة) وفقا للقانون، حيث يتم تعطيل كافة المصالح والشركات الحكومية والخاصة للاحتفال بمراسم العيد من إقامة صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبيرة وذبح الأضاحي وتوزيعها وفقا للشريعة الإسلامية و تبادل الزيارات والتهاني بين المسلمين.

موعد وقفة عرفات 2022 ميلادي و 1443 هجرية

يبحث قطاع كبير من المسلمين عن موعد وقفة عيد الأضحى 2022  خاصة الفائزين بقرعة الحج السياحي و الجمعيات الأهلية التي أعلنت مؤخرًا استعدادًا لتلبية نداء الرحمن فلطالما اشتاقوا لزيارة بيت الله الحرام خلال موسم الحج عقب توقف دام أكثر من عامين بسبب فيروس كورونا، إذ اقتصر الحج وزيارة بيت الله الحرام على المقيمين داخل المملكة من جميع الجنسيات،  وهذا العام تصادف وقفة عرفات 9 ذي الحجة 1443 يوم 9 يوليو 2022 وفقا للحسابات الفلكية المبدئية، حيث يتم تحديدها بناء على المملكة العربية السعودية التي تتحكم في موسم الحج نظرا لخدمتها للكعبة المشرفة وزوار بيت الله حيث يقام هذا الموسم وفقا لضوابط تمنع انتشار العدوى والموجة الارتدادية لتفشي وباء كورونا المستجد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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