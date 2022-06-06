تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى والإجازات المتبقية فى 2022

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات البحث من قبل المصريين خاصة الفائزين بقرعة الحج 2022 الذين يستعدوا للسفر للملكة العربية السعودية وبداية موسم الحج والشعائر من بداية ذي الحجة والوقوف بعرفات في وقفة عيد الأضحى؛ كونه الطقس الأهم في مراسم الحج وإتمامه.

ومن ناحية أخرى يبحث الموظفون عن موعد إجازة عيد الأضحى، خاصة أنها تأتي في إجازة نهاية العام، ويستطيع موظفو القطاع العام والقطاع الخاص وقطع الأعمال الاستفادة من تلك الفترة لقضاء فترة المصيف في أحد المدن الساحلية في مصر.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 القطاع العام والخاص

وفي السطور الأتية، تستعرض "الدستور" إجازة عيد الأضحى 2022، وعدد الأيام التي سوف يحصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومي والعام والخاص، ضمن خدماتها للقراء وعرض تفاصيل إجازة عيد الأضحى المقبل.

5 أيام.. إجازة عيد الأضحى 2022

وقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن إجازة عيد الأضحى 2022، ستبدأ من يوم وقفة عرفات التي توافق يوم الجمعة 8 يوليو 2022، وأول وثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى «السبت والأحد والإثنين والثلاثاء»، 9 و10 و11 و12 يوليو 2022، وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام، ومن المعتاد أن تصدر قرارات من قبل مجلس الوزراء بهذا الشأن، فإن الإجازة ستكون مدتها خمسة أيام.

وبالنسبة للقطاع الخاص فالوضع يختلف، حيث تُحدد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص، بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشرف على تنفيذها وزارة القوى العاملة السلطة المختصة بمنشآت القطاع الخاص، لكن سيكون الأساس فيها الجمعة وقفة عرفات 8 يوليو، وأول وثاني أيام العيد وعلى حسب طبية العمل في المؤسسات يمكن تحديد إمكانية زيادة عدد الأيام لخمسة إجازة.

عطلات قبل وبعد عيد الأضحى المبارك للمصريين خلال 2022:

وخلال الأسابيع القليلة الماضية تتعدد الإجازات بالنسبة للمصريين قبيل عيد الأضحى 2022، وحتى نهاية 2022 هناك اجازات أخرى، وهذا لمناسبات عديدة، ويبلغ عددهم 9 أيام جاءت كالآتي :"ذكرى ثورة 30 يونيو، كما يحصل المصريون على إجازات أخرى عقب انتهاء أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن بينها، السبت 23 يوليو، بمناسبة ذكرى عيد ثورة 23 يوليو 1952، والسبت 30 يوليو، بمناسبة رأس السنة الهجرية والخميس 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة، والسبت 8 أكتوبر، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف".