الثلاثاء 07 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد أول أيام عيد الأضحى 2022 فى مصر والإجازة الرسمية

عيد الأضحى
عيد الأضحى
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يتساءل جميع المسلمين في جميع أنحاء مصر والدول العربية والعالم أجمع عن موعد العيد الكبير 2022 وعدد الأيام المتبقية على أول أيام عيد الأضحى 2022، وعدد أيام الإجازة الرسمية في شهر يوليو 2022.

عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022

وفقًا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذي الحجة 1443، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذي الحجة 1443.

وبذلك يكون عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022 هو 32 يومًا، ومن المقرر أن تكون أيام إجازة العيد الكبير 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022.

إجازات شهر يوليو 2022

حتى الآن لم يعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد أيام اجازة عيد الأضحى ولكن من المقرر أن تبدأ من يوم 8 وحتى 12 من شهر يوليو 2022، وذلك للموظفين بالقطاع الحكومي، أما إجازة البنوك والقطاع الخاص والبريد قد تختلف في عدد الأيام.

ويستحوذ شهر يوليو 2022 على أكبر عدد من إجازات 2022، حيث يضم إجازة 30 يونيو، إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، وكذلك إجازة ثورة 23 يوليو، إجازة رأس السنة الهجرية.

الخميس 30 يونيو 2022 بمناسبة ثورة 30 يونيو.

الجمعة 8 يوليو 2022 - الثلاثاء 12 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

السبت 23 يوليو 2022 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 1952.

السبت 30 يوليو 2022 بمناسبة رأس السنة الهجرية.

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يطلق على العيد الكبير 2022 أسماء مختلفة منها: يوم النحر، والعيد الكبير، وعيد الحجاج، وغيرها، وتتسم أيام العيد بالصلوات وذكر الله، والفرح والعطاء، والعطف على الفقراء، وتتزين المدن والقرى الإسلامية بثوب جديد، كما أن الأطفال يرتدون أثوابًا جديدة، وتكثر الحلوى والفواكه في بيوت المسلمين.

ويسمى عيد الأضحى 2022 بهذا الاسم في كل من مصر وفلسطين والأردن ولبنان والمغرب وتونس والعراق وليبيا والجزائر والسودان وسوريا. 

ويسمى عيد الحجاج في البحرين، وعيد القربان في إيران، وفي تركيا يسمى قربان بيرمو، حيث يذهب المسلمون في تركيا إلى سوق قربان بازاري لشراء أضحية عيد الأضحى حسب الحالة المادية والاجتماعية لكل شخص، فمنهم من يشتري خروفًا ومنهم من يشتري بقرة ومنهم من يشتري جملًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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