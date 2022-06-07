الثلاثاء 07 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق فنى صيانة للمفتى بتهمة قتل سيدة وحفيدتها بالشرقية

اعدام
اعدام
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قررت محكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق فنى صيانة بتهمة قتل بائعة فكاهة وحفيدتها بديرب نجم  إلى فضيلة المفتي لاخذ رأيه الشرعي في إعدامه، في القضية رقم 13395 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة ديرب نجم، المقيدة برقم 2340 لسنة 2019 كلى جنوب الزقازيق وحددت جلسة 3 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين  أسامة حسن ربيع وسامح السيد لاشين ، وأمانة سر فلبس صبحى.

ترجع أحداث الواقعة أنه في يوم  2 أغسطس عام 2019، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على "أ . ع"  بائعة فاكهة، وحفيدتها "ح . أ" ، مقتولين داخل منزل الأولى بشارع المرور بندر ديرب نجم، وتبين العثور عليهما مصابتين بضربات فى الرأس، وانتقل ضباط مباحث ديرب نجم، لكشف ملابسات الحادث، وتبين وجود إصابات متفرقة بالرأس.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم.م" ، فنى صيانة، مقيم فى ديرب نجم، صديق نجل المجنى عليها، وأثناء تفريغ الكاميرات بالمنطقة تمت مشاهدته أثناء دخوله المنزل ليلة الحادث، وتبين قيامه بارتكاب الواقعة وقام بالتخلص من المجنى عليها ومن الطفلة خوفا من افتضاح أمره عندما شاهدته فى المنزل ووجود علاقة محرمة بينه وبين جدتها، وقام أيضا بسرقة المجنى عليها بعد قتلها وقتل حفيدتها، ثم أختبأ فى مدينة العاشر من رمضان وتم القبض عليه.

محكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق فنى صيانة قتل بائعة فكاهة ديرب نجم المفتي المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام

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وائل لطفي

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