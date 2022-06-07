«ضمن برنامج تنمية الأسرة المصرية».. سابع ليالي جلسات الدوار بكفر شحاتة بدمياط

برعاية أ. د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وضمن برنامج تنمية الأسرة المصرية بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والمجلس القومي للمرأة بمواقع فرع ثقافة دمياط برئاسة فادى سلامة التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، استضافت قرية كفر شحاتة مركز كفر سعد الجلسة السابعة من جلسات الدوار.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، لتواصل العروض فعاليتها بغناء جماعي لأغنية بلادي، إلى جانب ورشة فنية للرسم علي الوجه مع إيمان صابر، فادي عبد الباقي، كما قدم المخرج أحمد الغزلاني عروض فنية وحكايات مع عروسة الأراجوز مع مشاركة جماعية بالغناء مع أطفال القرية، وضم الحفل كذلك عرضا لفرقة الموسيقي والغناء الشعبي ومصاحبتها للفنان عبد ربه الشحات بعروض التنورة بالعزف والغناء، بالإضافة لمحكى أدبي مع الأديب والشاعر متولي بصل، وكذلك مشاركة للقافلة الطبية للكشف علي أهالي القرية.

نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنية للرسم والتلوين بمدرسة الشرباصي عن الوحدة الوطنية مع هبة الأخرص، مي ماهر، كذلك نفذ بيت السرو ورشة لرسم تذكارات وشعارات عن ثورة ٣٠ يونيه مع هاجر شتا.