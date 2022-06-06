الإثنين 06 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لتوظيفهم بالعقارات.. تجديد حبس عاطل استولى على 30 مليون جنيه في الإسكندرية

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل، لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبلغ 30 مليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الضحايا عن الواقعة.

وتلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل مقيم بالإسكندرية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 30 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.

وتم تشكيل فريق من المباحث وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه والقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تجديد حبس أمن الأسكندرية الاموال العامة

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