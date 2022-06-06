براءة قاتل والديه في الإسكندرية وإيداعه مستشفى نفسي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، ببراءة المتهم بقتل والديه داخل مسكنهما بمنطقة الحضرة الجديدة، التابعة لقسم باب شرقي الإسكندرية.

وقررت المحكمة إيداعه تحت الملاحظة بإحدى دور الرعاية الصحية والنفسية، لانعدام المسؤولية عن قتل والديه.

وبدأت الواقعة في نوفمبر الماضي، عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، ببلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل داخل شقة بمنطقة الحضرة، حيث توجد داخلها جثتين لمسن وزوجته دون وجود أي آثار لفتح الشقة عنوة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم باب شرقي، إلى مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثتين لرجل وزوجته داخل شقتهم بمنطقة الحضرة، بسؤال شهود العيان أكدوا وجود خلافات بين ابن مع والديه أدى إلى قتلهم وفر هاربا.

وتم تشكيل فريق بحث لإلقاء القبض على المتهم ورفع البصمات بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، وتم نقل الجثث الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وأصدرت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، عددا من القرارات في واقعة قتل مسنين على يد ابنهم العاق، أمس الأول الخميس بمنطقة الحضرة. قررت النيابة دفن مسن وزوجته واستخراج تصريح الدفن بعد معاينة النيابة الجثامين والطعنات، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم بعد سماع أقوال شهود العيان.