توريد 88 ألف طن قمح محلى لصوامع الإسكندرية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية- استقبلت حتى الآن أقماحا محلية منذ بداية التوريد، بإجمالي ما يقارب ٨٨٠٠٠ طن، طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وعقد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اجتماعًا مع مديرى الإدارات التموينية المنزرع في نطاقها محصول القمح، وكذلك سلسلة اجتماعات مع مدير مديرية الزراعة ومسئولي مديرية الزراعة.

وعليه، فقد تشكلت لجان من التموين والزراعة لحصر المساحات المنزرعة بالأقماح على أرض الواقع، وحصر الكميات الموردة حتى الآن والاطلاع على إيصالات التوريد لكل مزارع لتطبيق التوجيهات الوزارية لزيادة معدلات التوريد لتصل إلى الكميات المتوقعة، ونتج عن أعمال هذه اللجان حصر فعلى للكميات المنتجة والموردة بزمام الجمعيات الزراعية.

وتم اليوم تحرير محضر جنحة لأحد المزارعين عن طريق إحدى لجان الفحص من خلال حسن داود، ومحمد العدوى ممثلين عن مديرية التموين والتجارة لعدم توريده الكمية المفترض توريدها بالكامل للجمعية الزراعية حيث إن المساحة المنزرعة قمح 5 فدادين لذا يتحتم عليه توريد 60 إردبا.

وبعد الفحص وجد أن توريده 24 إردبًا ولم يتم توريد 36إردبا، لذا تم تحرير محضر بالمخالفة لتصرفه الفعلي في أقماح محلية نتيجة عدم توريد كمية 36 إردبا مما يترتب عليها غرامة مالية قدرها 1770جنيها عن كل إردب وهي ضعف قيمة توريد إردب القمح هذا العام ليكون إجمالي المخالفة 63 ألفًا و720 جنيها.