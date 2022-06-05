الأحد 05 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توريد 88 ألف طن قمح محلى لصوامع الإسكندرية

توريد القمح بالإسكندرية
توريد القمح بالإسكندرية
ads

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية- استقبلت حتى الآن أقماحا محلية منذ بداية التوريد، بإجمالي ما يقارب ٨٨٠٠٠ طن، طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وعقد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اجتماعًا مع مديرى الإدارات التموينية المنزرع في نطاقها محصول القمح، وكذلك سلسلة اجتماعات مع مدير مديرية الزراعة ومسئولي مديرية الزراعة.

وعليه، فقد تشكلت لجان من التموين والزراعة لحصر المساحات المنزرعة بالأقماح على أرض الواقع، وحصر الكميات الموردة حتى الآن والاطلاع على إيصالات التوريد لكل مزارع لتطبيق التوجيهات الوزارية لزيادة معدلات التوريد لتصل إلى الكميات المتوقعة، ونتج عن أعمال هذه اللجان حصر فعلى للكميات المنتجة والموردة بزمام الجمعيات الزراعية.

وتم اليوم تحرير محضر جنحة لأحد المزارعين عن طريق إحدى لجان الفحص من خلال حسن داود، ومحمد العدوى ممثلين عن مديرية التموين والتجارة لعدم توريده الكمية المفترض توريدها بالكامل للجمعية الزراعية حيث إن المساحة المنزرعة قمح 5 فدادين لذا يتحتم عليه توريد 60 إردبا.
وبعد الفحص وجد أن توريده 24 إردبًا ولم يتم توريد 36إردبا، لذا تم تحرير محضر بالمخالفة لتصرفه الفعلي في أقماح محلية نتيجة عدم توريد كمية 36 إردبا مما يترتب عليها غرامة مالية قدرها 1770جنيها عن كل إردب وهي ضعف قيمة توريد إردب القمح هذا العام ليكون إجمالي المخالفة 63 ألفًا و720 جنيها.

الإسكندرية التموين و التجارة الداخلية القمح المحلي ٨٨٠٠٠ طن محصول القمح

رئيس التحرير

وائل لطفي

انقطاع مسيرة التنمية.. العدو الأول لمصر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

بالاسم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية 2022 بالاسم فقط

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 فى محافظات مصر

‎موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022 بالاسم فقط أو رقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أول مائة يوم من الحرب الروسية الأوكرانية

د.أحمد الخميسى

الفراعنة من أوكرانيا.. ظهرت الحقيقة

ماجد حبته

اجتماعات البنك الإسلامى

علي سعدة

الدين المعاملة

السمّاح عبد الله

دفاعًا عن أم كلثوم

صفاء النجار

أين وماذا حدث لحركية المعرفة فى الواقع العربى؟

سارة شريف

رمز أم سيادة؟

ماجد حبته

مصطفى كمال طلبة

صور

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الانتقام.. كيف سترد إيران على اغتيال "خدائي" بيد الموساد؟

500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نكستنا سببها غياب الإرادة الدولية والأمريكية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى