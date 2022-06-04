السبت 04 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

نادى مدينتى يشهد حفل نهاية الموسم الرياضى لأكاديمية ليفربول

حفل نهاية الموسم
حفل نهاية الموسم الرياضي لأكاديمية ليفربول
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شهد ملعب نادي مدينتي، حفل نهاية الموسم الرياضي 2021/ 2022، حفل تكريم أكاديمية ليفربول، بمشاركة أكثر من ألف لاعب في جميع المراحل العمرية. حيث قامت أكاديمية ليفربول ، ومجموعة طلعت مصطفى- الشريك الرسمي للأكاديمية في مصر- بتنظيم حفل كبير في نادي مدينتي لتكريم لاعبيها بعد النجاحات والإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها على مدار الموسم الماضي.

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حفل نهاية الموسم الرياضي لأكاديمية ليفربول

وقدمت أكاديمية ليفربول خلال الموسم الرياضي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢- كما هو معتاد- برامج تدريب مستمر للأطفال من عمر 4 إلى 16 عاماً في أماكن التدريب بالقاهرة لتأهيلهم لممارسة كرة القدم على طريقة ليفربول . وتقوم أكاديمية ليفربول بتأهيل كل لاعب على 3 مراحل حسب الفئة العمرية "المرحلة التمهيدية 4-8، المرحلة التأسيسية 9-12، ومرحلة تنمية الشباب 13-18". وتهدف أكاديمية ليفربول إلى تحسين مهارات لاعبي كرة القدم وتطوير قدراتهم الفنية والتكتيكية والبدنية من خلال جلسات التدريب الخاصة بمختلف الأعمار، ولذلك ستقوم الأكاديمية بالبدء في طرح برنامج الأكاديمية الالكتروني خلال موسم 2022 /2023 والذي يركز على التقنيات الفردية "برنامج مصمم خصيصًا لكل فرد".

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ليفربول

وقال ضياء عبد الرحمن، نائب مدير عام نادي مدينتي، إن مجموعة طلعت مصطفى توفر كل الإمكانيات، والبنية التحتية المتطورة، من أجل تقديم أفضل الخدمات لأكاديمية ليفربول، وفي مقدمتها الملاعب التي تتميز بأرضية عالمية، تحمي اللاعبين من الإصابات، وتسهم في سهولة تنفيذ خطط المدربين.

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حفل نهاية الموسم الرياضي لأكاديمية ليفربول

وتمتلك أكاديمية ليفربول الدولية في مصر 3 فروع داخل مدن مجموعة طلعت مصطفى ، في نادى مدينتي الرياضي ونادى الرحاب الرياضي ونادى الربوة. وتمتلك الأكاديمية قصص نجاح وإنجازات في تدريب الفتيات وتأهيلهن لممارسة كرة القدم بصورة احترافية، حيث تمكنت لاعبتان من الأكاديمية من الاحتراف في إنجلترا، كما نجحت لاعبات في الأكاديمية في الحصول على منح دراسية في الولايات المتحدة. وحسب الخطط التوسعية لأكاديمية ليفربول الدولية في مصر، من المقرر افتتاح فرع جديد للأكاديمية في الإسماعيلية خلال شهر يونيو. وتتيح أكاديمية ليفربول فرص للاحتكاك الخارجي للاعبين من خلال المعسكرات والبطولات الدولية في إنجلترا وأوروبا، بالإضافة إلى الزيارات الدورية إلى نادي ليفربول لكرة القدم في إنجلترا.

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حفل نهاية الموسم الرياضي لأكاديمية ليفربول
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حفل نهاية الموسم الرياضي لأكاديمية ليفربول

يُشار إلى أن ديفيد ريدلر "David Redler" هو المدير الفني ورئيس أكاديمية ليفربول الدولية في مصر، وحاصل على رخصة التدريب المعتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA A License". ويعمل ريدلر حالياً في الأكاديمية جنبًا إلى جنب مع المدربين المحليين في مصر وفق تطبيق برنامج التدريب الإحترافي "Education of Grass root of LFC Coaching". 

 

طلعت مصطفى أكاديمية ليفربول مدينتي الرحاب الربوة

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