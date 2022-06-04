الخطوات والشروط.. رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 - 2023

زاد البحث من قبل أولياء الأمور كافة المحافظات عن "رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 - 2023" خلال الأيام القليلة لاسيما بعد أن أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التسجيل فى التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022- 2023"، ولقدسية الأزهر الشريف في مصر كونه جامع وجامعة وحصن العلوم الاسلامية في العالم كله، يبحث ملايين الطلاب عن رابط التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري، خاصة أن الملتحق بالأزهر الشريف يتمكن من حفظ القرآن الكريم كاملًا بالتدريج في المراحل التعليمية المختلفة وكذلك تعلم الفقه ومبادئ الشريعة.

التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022-2023

وفي هذا العام قدمت الدولة العديد من الخدمات والإجراءات الحكومية وغير الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية، لتتم خطة التحول الرقمي التي تطمح الدولة لإتمامها، وحرصًا من “الدستور” لتقديم جميع الخدمات للطلاب نقدم في السطور الآتية رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022- 2023 عبر موقع الأزهر الشريف الجديد، علاوة على الشروط اللازمة وأوراق التقديم للصف الأول الإبتدائي الأزهري 2023:

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022-2023

وقد أعلنت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية أن التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022-2023، بداية من الأربعاء الماضي الأول من يونيو 2022 وسوف يستمر تلقي طلبات الالتحاق حتى يوم 31 يونيو عبر الموقع الرسمي، وعند إتمام عملية التقديم ووجود أخطاء في طلب الالتحاق في الصف الأول الابتدائي، يمكن لأولياء الأمور تعديل طلبات الالتحاق والبيانات خلال مهلة التقديم المتاحة.

وتقوم إدارة المعاهد الأزهرية خلال هذه الفترة بجمع الأوراق المطلوبة في التقديم للصف الأول الابتدائى أزهر، ويمكن لولي الأمر الاستعلام تقديم الصف الأول الابتدائي لمعرفة حالة الطلب من القبول أو الرفض.

وفي إطار ذلك يتساءل أولياء الأمور عن الأوراق والشروط المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي بالأزهر 2022، وكذلك الرابط المباشر لتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري، وسحب الملفات الورقية وتقديمها للمدارس خاصة أن هناك مدى زمني للتقديم آلا وهو مدة الثلاثين يوم لا يجب تجاوزه ولا سيفوت على الطالب التقديم.

طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

في إطار خطة الدولة لميكنة الإجراءات الحكومية في مصر لإتمام كافة خطوات التحول الرقمي في الدولة من هنا أتاح الأزهر الشريف (من هنا) على أن يتم استقبال طلبات الالتحاق فى الموعد الرسمي عليه ومن خلاله فقط.

وتم تحديد فترة التقديم بالمعاهد الأزهرية للصف الأول الابتدائي، بداية من 1 يونيو 2022 وسوف يستمر تلقي طلبات الالتحاق حتى يوم 31 يونيو عبر الموقع الرسمي، كما يمكن لأولياء الأمور تعديل طلبات الالتحاق والبيانات خلال الفترة المتاحة في حالة وجود أخطاء في بيانات المتقدم، ثم جمع الأوراق المطلوبة في التقديم للصف الأول الابتدائى الأزهري، وبعدها يقوم ولى الأمر بعمل استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي لمعرفة حالة الطلب من القبول أو الرفض.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022-2023 :