أول عروض مسرحية «صعاليك لندن» على مسرح ثقافة السويس

في ظل اهتمام أ. د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بنشر الوعي الثقافي والفني واكتشاف المواهب الفنية للمسرح والمبدعين، بدأت فعاليات العرض المسرحي "صعاليك لندن" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإشراف الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة، وذلك بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، العرض تأليف الكاتب الإنجليزي جون جي، تصميم حركي واستعراضات عمرو العجمي، إخراج أحمد عبد الجليل، بطولة مجموعة كبيرة من شباب المسرح السويسي المبدعين.

ويعتبر العرض ذات طابع غنائي، تدور أحداث المسرحية في أواخر القرن الثامن عشر حول العالم السفلى لتجار السرقة والأعمال الإجرامية والتي يديرها مجموعة من الأشرار مع بعض الفاسدين، حيث يحاول الكاتب تشريح ذلك المجتمع ووضعه أمام نفسه عن طريق الصراع بين الأطراف التى تقود ذلك المجتمع السفلى ومحاولة كل طرف إيقاع الآخر وقيادة عالم الإجرام، ويعتمد المؤلف على حكاية الشاب ماكبيث الذي أصبح زعيما لعصابة من قطاع الطريق لكنهم يؤمنون بحق الفقراء في أموال الأغنياء فيحالون إعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة في هذا العالم وخلال الأحداث تقع العصابة تحت سيطرة المحامي بيتشم وزوجته فيستغلون علاقتهم بأمر السجن وقاضي المدينة لوكيت ويتلاعبون بأفراد العصابة ويتاجرون في المسروقات، ولكن ابنة المحامي الجميلة بولي تقع في حب ماكبيث ويتدخل المحامي وزوجته للتخلص من الشاب ماكبيث ولكن كان القدر ودراما العرض رأي آخر، حيث قدم الدراماتورج دكتور سيد الإمام المسرحية في ثوب جديد يتخلله فقرات درامية غنائية من نسيج الدراما، تأليف الشاعر ماهر حسن، ألحان محمد السعيد التى أضفت على النص مزيدا من الحيوية والحداثة، وفى نهاية المسرحية قدم المخرج أحمد عبد الجليل رؤيته بجملة عميقة المعنى تدعو للنظر للقادم والمستقبل.