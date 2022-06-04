السبت 04 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أول عروض مسرحية «صعاليك لندن» على مسرح ثقافة السويس

مسرحية صعاليك لندن
مسرحية "صعاليك لندن '
ads

في ظل اهتمام أ. د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بنشر الوعي الثقافي والفني واكتشاف المواهب الفنية للمسرح والمبدعين، بدأت فعاليات العرض المسرحي "صعاليك لندن" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإشراف الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة، وذلك بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، العرض تأليف الكاتب الإنجليزي جون جي، تصميم حركي واستعراضات عمرو العجمي، إخراج أحمد عبد الجليل، بطولة مجموعة كبيرة من شباب المسرح السويسي المبدعين.

ويعتبر العرض ذات طابع غنائي، تدور أحداث المسرحية في أواخر القرن الثامن عشر حول العالم السفلى لتجار السرقة والأعمال الإجرامية والتي يديرها مجموعة من الأشرار مع بعض الفاسدين، حيث يحاول الكاتب تشريح ذلك المجتمع ووضعه أمام نفسه عن طريق الصراع بين الأطراف التى تقود ذلك المجتمع السفلى ومحاولة كل طرف إيقاع الآخر وقيادة عالم الإجرام، ويعتمد المؤلف على حكاية الشاب ماكبيث الذي أصبح زعيما لعصابة من قطاع الطريق لكنهم يؤمنون بحق الفقراء في أموال الأغنياء فيحالون إعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة في هذا العالم وخلال الأحداث تقع العصابة تحت سيطرة المحامي بيتشم وزوجته فيستغلون علاقتهم بأمر السجن وقاضي المدينة لوكيت ويتلاعبون بأفراد العصابة ويتاجرون في المسروقات، ولكن ابنة المحامي الجميلة بولي تقع في حب ماكبيث ويتدخل المحامي وزوجته للتخلص من الشاب ماكبيث ولكن كان القدر ودراما العرض رأي آخر، حيث قدم الدراماتورج دكتور سيد الإمام المسرحية في ثوب جديد يتخلله فقرات درامية غنائية من نسيج الدراما، تأليف الشاعر ماهر حسن، ألحان محمد السعيد التى أضفت على النص مزيدا من الحيوية والحداثة، وفى نهاية المسرحية قدم المخرج أحمد عبد الجليل رؤيته بجملة عميقة المعنى تدعو للنظر للقادم والمستقبل.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان هشام عطوة الكاتب الإنجليزي جون جي عمرو العجمي حب ماكبيث

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحالف «شلة» التوريث والدعاة الجدد ضد أسامة أنور عكاشة

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية

رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الإعدادية بالقاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022

بعد ظهورها فى القاهرة.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السمّاح عبد الله

دفاعًا عن أم كلثوم

صفاء النجار

أين وماذا حدث لحركية المعرفة فى الواقع العربى؟

سارة شريف

رمز أم سيادة؟

ماجد حبته

مصطفى كمال طلبة

سمر عادل

استخدام الحبوب لامتلاك القوة

محمد عبدالعزيز

بعيدًا عن الشأن الكُروى

بسنت حسن

البابلز

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى وقضايا المرأة المصرية

صور

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا يؤجل الرئيس الأمريكى زيارته إلى إسرائيل؟

هل تنجح الوساطة؟.. علاقة إسرائيل والدول العربية على رأس أولويات بايدن فى الشرق الأوسط

إسرائيل: نفضل المسار الدبلوماسى مع إيران لكن نحتفظ بحق الرد