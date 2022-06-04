التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد

التقديم للصف الأول الابتدائي والتقديم في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022-2023 في المدارس الحكومية، من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات البحث في الأيام القليلة الماضية خاصة أن وزارة التربية والتعليم التعليم الفني قد أعلنت في وقتٍ سابق أن التقديم للأطفال البالغين للسن القانونية للالتحاق بالمرحلة الابتدائية أو رياض الأطفال منذ يوم الأربعاء، الأول من يونيو الجاري وتمتد مهلة التقديم مدة ثلاثين يوم .

وفي إطار خطة الدولة لميكنة كافة الإجراءات الحكومية وإتمام خطوات التحول الرقمي قد فعلت وزارة التربية والتعليم رابط تقديم أولى ابتدائي وآخر موعد للتسجيل والشروط الواجب توافرها في الأطفال المتقدمين.

تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 ورياض الأطفال في المدارس الحكومية

وبدأ أولياء الأمور يبحثوا عن الشروط اللازمة للتقديم في الصف الأول الابتدائي 2022 ورياض الأطفال لمدة شهر بداية من الأربعاء الماضي 1 يونيو وحتى يوم الخميس 30 يونيو الجاري، على أن يراعى الشروط التالية عن عند التقديم:-

ألا يقل سن الطفل عن ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات للمتقدم للصف الأول الابتدائي. بالنسبة للتقدم رياض الأطفال فلا يقل عمر الطفل عن أربع سنوات. تنسيق الطلاب عن طريق المديرية بكل محافظة والتنسيق الداخلي في كل مدرسة على أن يتم مراعاة معيار كثافة الفصول.

رابط التقديم في الصف الأول الابتدائي 2022

وخصصت وزارة التربية والتعليم عدة روابط يتم من خلالها التقديم في الصف الأول الابتدائي 2022 لأولياء الأمور الراغبين في التقديم في الصف الأول الابتدائي والتقديم في رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2022-2023 وخصص رابط لعد محافظات فعبر الرابط التالي "هنـــــــــــــــــــــا". يمكن التقديم في المحافظات التالية: بورسعيد - دمياط – قنا -البحر الاحمر - سوهاج – الغربية - البحيرة -الاسماعيلية - الفيوم - المنيا - شمال سيناء - جنوب سيناء – الأقصر- الوادي الجديد - الدقهلية- أسيوط.

ومن خلال رابط الموقع الرسمى الخاص بالمديرية التعليم يتم التقديم لكل من المحافظات من هنــــــــــــــا(اسيوط - سوهاج – قنا -البحر الاحمر بورسعيد - البحيرة - - شمال سيناء - جنوب سيناء – الأقصر الإسماعيلية - الفيوم - دمياط - الدقهلية – الغربية - المنيا- - الوادي الجديد).

المستندات المطلوبة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي 2022_2023.

في سياق متصل، حددت وزارة التربية والتعليم عدد من المستندات الواجب توافرها عند التقديم للأطفال في الصف الأول الابتدائي 2022 ورياض الأطفال بالمدارس الحكومي وهي كالتالي:-