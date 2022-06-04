السبت 04 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد

طلاب ابتدائي
طلاب ابتدائي
ads

التقديم للصف الأول الابتدائي والتقديم في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022-2023 في المدارس الحكومية، من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات البحث في الأيام القليلة الماضية خاصة أن وزارة التربية والتعليم التعليم الفني قد أعلنت في وقتٍ سابق أن التقديم للأطفال البالغين للسن القانونية للالتحاق بالمرحلة الابتدائية أو رياض الأطفال منذ يوم الأربعاء، الأول من يونيو الجاري وتمتد مهلة التقديم مدة ثلاثين يوم .

وفي إطار خطة الدولة لميكنة كافة الإجراءات الحكومية وإتمام خطوات التحول الرقمي قد فعلت وزارة التربية والتعليم رابط تقديم أولى ابتدائي وآخر موعد للتسجيل والشروط الواجب توافرها في الأطفال المتقدمين.

رابط التقديم فى الصف الأول الابتدائى 2022-2023 ورياض الأطفال بجميع المحافظات

لأولياء الأمور.. خطوات وشروط التقديم في الصف الأول الابتدائي

تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 ورياض الأطفال في المدارس الحكومية 

وبدأ أولياء الأمور يبحثوا عن الشروط اللازمة للتقديم  في الصف الأول الابتدائي 2022 ورياض الأطفال لمدة شهر بداية من  الأربعاء الماضي 1 يونيو وحتى يوم الخميس 30 يونيو الجاري، على أن يراعى الشروط التالية عن عند التقديم:-  

  1. ألا يقل سن الطفل عن ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات للمتقدم للصف الأول الابتدائي.
  2. بالنسبة للتقدم رياض الأطفال فلا يقل عمر الطفل عن أربع سنوات.
  3. تنسيق الطلاب عن طريق المديرية بكل محافظة والتنسيق الداخلي في  كل مدرسة على أن يتم مراعاة معيار كثافة الفصول.

رابط التقديم في الصف الأول الابتدائي 2022

 وخصصت وزارة التربية والتعليم عدة روابط يتم من خلالها التقديم في الصف الأول الابتدائي 2022 لأولياء الأمور الراغبين في التقديم في الصف الأول الابتدائي والتقديم في رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2022-2023  وخصص رابط لعد محافظات فعبر الرابط التالي "هنـــــــــــــــــــــا".  يمكن التقديم في المحافظات التالية: بورسعيد - دمياط – قنا -البحر الاحمر - سوهاج – الغربية - البحيرة -الاسماعيلية - الفيوم - المنيا - شمال سيناء - جنوب سيناء – الأقصر- الوادي الجديد - الدقهلية- أسيوط.

ومن خلال  رابط الموقع الرسمى الخاص بالمديرية التعليم يتم التقديم  لكل من المحافظات  من هنــــــــــــــا(اسيوط - سوهاج – قنا -البحر الاحمر بورسعيد - البحيرة - - شمال سيناء - جنوب سيناء – الأقصر الإسماعيلية - الفيوم - دمياط - الدقهلية – الغربية - المنيا- - الوادي الجديد).

 

المستندات المطلوبة للتسجيل  في الصف الأول الابتدائي 2022_2023.

في سياق متصل، حددت وزارة التربية والتعليم عدد من المستندات الواجب توافرها عند التقديم للأطفال في الصف الأول الابتدائي 2022 ورياض الأطفال بالمدارس الحكومي وهي كالتالي:- 

 

  1. أصل شهادة ميلاد الطفل مميكنة أو كومبيوتر
  2. بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
  3. ملف كامل الدمغات.
  4. 10 صور شخصية حديثة للطفل 4×6.
  5. إثبات محل السكن إيصال غاز أو كهرباء.

 

رياض الاطفال الأول الابتدائي المدارس الحكومية تقديم الصف الأول الابتدائي تقديم الصف الاول الابتدائى 2022 تقديم المدارس

مواد متعلقة

نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الثانى 2022 عبر الموقع الرسمى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحالف «شلة» التوريث والدعاة الجدد ضد أسامة أنور عكاشة

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية

رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الإعدادية بالقاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022

بعد ظهورها فى القاهرة.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السمّاح عبد الله

دفاعًا عن أم كلثوم

صفاء النجار

أين وماذا حدث لحركية المعرفة فى الواقع العربى؟

سارة شريف

رمز أم سيادة؟

ماجد حبته

مصطفى كمال طلبة

سمر عادل

استخدام الحبوب لامتلاك القوة

محمد عبدالعزيز

بعيدًا عن الشأن الكُروى

بسنت حسن

البابلز

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى وقضايا المرأة المصرية

صور

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا يؤجل الرئيس الأمريكى زيارته إلى إسرائيل؟

هل تنجح الوساطة؟.. علاقة إسرائيل والدول العربية على رأس أولويات بايدن فى الشرق الأوسط

إسرائيل: نفضل المسار الدبلوماسى مع إيران لكن نحتفظ بحق الرد