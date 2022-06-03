الجمعة 03 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تركى آل الشيخ: ألميريا لن يتعاقد مع أى لاعب فى الدورى المصرى أو السعودى

جريدة الدستور
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قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، إن ناديه لن يتعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات الصيف.
 

وقال في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «صفحة الكرة السعودية والمصرية طويتها للأبد.. لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس.. ألميريا مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية…تحياتي».

كان نادي ألميريا الإسباني تأهل إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى «لا ليجا» بعد تعادله مع ليجانيس في الجولة الـ42 والأخيرة من المسابقة.

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