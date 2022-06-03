الجمعة 03 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بالتعاون مع«القومي للمرأة».. «ثقافة القاهرة» تواصل جلسات الدوار بحي السلام

جلسات الدوار بحي
جلسات الدوار بحي السلام
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة القاهرة برئاسة الدكتورة جيهان حسن التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان أمسية ثقافية ضمن فعاليات جلسات الدوار والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية "، والمقام تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة  الدكتورة حنان موسى وذلك بقصر ثقافة السلام بحي السلام أول بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

تضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة الفنية المتنوعة بدأت مع فقرة للمهرج أكرم الدهشوري، تلاها فقرة إنشاد ديني، وورشة رسم على الوجوه لأخصائي الفنون التشكيلية بقصر ثقافة السلام، وعرض فني لفرقة السلام للموسيقى العربية قدمت من خلاله العديد من الأغاني الفردية منها يا بلادي هويدا محمود، أن كان علي القلب رمضان كامل، منى صابر أكدب عليك، أحمد سمير على رمش عيونها، والجماعية تعيشي يا بلدي.

و ذكرت الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة القاهرة أن الاهتمام بصحة الأبناء من أهالي مدينة السلام والتوعية بالثقافة الصحية، من أولويات التنمية المستدامة للحفاظ على صحة وسلامة المرأة والطفل داخل الأسرة المصرية، وجاء ذلك بحضور الدكتورة أم كلثوم شلش المقرر المناوب بالمجلس القومي للمرأة، ومحمد عبد الهادي رئيس حي السلام أول.

 

إيناس عبد الدايم وزيرة المخرج هشام عطوة شمال الصعيد الثقافي ثقافة السلام المجلس القومي للمرأة أكرم الدهشوري

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