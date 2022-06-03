الجمعة 03 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بينهم «كيت ميدلتون».. مشاهير يروجون للأزياء المستدامة (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصد موقع «Bright Side» بعض المشاهير الذين يستخدمون مكانتهم لجعل الموضة المستدامة اتجاهًا دائمًا.

1- أنجلينا جولي

ليس من الغريب أن تكون الممثلة والناشطة أنجلينا جولي من أشد المدافعين عن الموضة المستدامة، فإنها لا تعلّم أطفالها فقط قيمة إعادة ارتداء الملابس السابقة، ولكن غالبًا ما يتم رصدها وهي ترتدي ملابس من ماركات أزياء تحمل حالة B-Corp، مثل Chloé.

2-إيما واتسون 

في السنوات الأخيرة، أصرت إيما واتسون على ارتداء علامات تجارية خالية من القسوة، وخالية من النفايات ومستدامة، وواحدة من أكثر إطلالاتها التي لا تنسى هي هذه المجموعة ذات اللونين الأبيض والأسود التي تتميز بفساتين زفاف معاد تدويرها، مع بنطال أسود.

3- تيموثي شالاميت

 يمارس تيموثي شالاميت "الموضة الخضراء" على السجادة الحمراء، ويفضل دور الأزياء المستدامة مثل Stella McCartney وPrada ، والتي صنعت هذه البذلة Re-Nylon المصنوعة من مصادر مستصلحة، مثل شباك الصيد والنفايات البلاستيكية الموجودة في المحيط.

4- روني مارا

عندما غامرت روني مارا في عالم تصميم الأزياء، حرصت على إبقاء الأشياء صديقة للبيئة أولاً وقبل كل شيء، لذلك أطلقت مع صديقتها المقربة ماركة الملابس النباتية هيراث التي تستخدم مواد نباتية خالية من القسوة وتدوم لفترة طويلة.

5- دوقة كامبرديج

لطالما كانت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، بطلة الملابس المستدامة، فهي لا تعيد ارتداء ملابسها عدة مرات فحسب بل إنها غالبًا ما تُرى وهي ترتدي إطلالات من المصممين الصاعدين الذين يدفعون بالاستدامة فوق كل شيء آخر، بالنسبة لمؤتمر Cop26 في نوفمبر 2021، ارتدت سترة كاكي مبطنة من Ganni مصنوعة من البوليستر المعاد تدويره وربطتها بحذاء Chloé القديم.

أنجلينا جولى إيما واتسون الموضة المستدامة انبعاثات الكربون على مستوى العالم روني مارا كاثرين دوقة كامبريدج

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