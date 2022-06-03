الجمعة 03 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإنقاذ النهرى يتوصل لجثمان طفل «ميت ضافر» الغارق بالبحر الصغير

غريق
غريق
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توصلت فرق الإنقاذ النهري بالدقهلية، اليوم الجمعة، إلى جثمان الطفل مروان محمود عاشور، 13 عامًا، والذي غرق بمياه البحر الصغير منذ عصر أمس الخميس.

حيث تجمع عدد كبير من أهالي قرية ميت ضافر التابعة لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية، وحضرت قوات الشرطة والإنقاذ النهري لمكان الواقعة؛ للبحث عن جثمان طفل غرق بمياه البحر الصغير الرابط بين مدينتي المنصورة والمنزلة.

تلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إشارة من مركز شرطة دكرنس بورود بلاغ من أهالي قرية ميت ضافر التابعة لمركز ومدينة دكرنس بسقوط طفل بمياه البحر الصغير الرابط بين مدينتي المنصورة والمنزلة، حيث نزل الطفل إلى المياه بغرض الاستحمام واختفى عن الأنظار تمامًا.

على الفور وصلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس برئاسة الرائد محمود القصبي رئيس مباحث المركز ومعاونيه، وفور وصولهم لمكان البلاغ قاموا باستدعاء قوات الإنقاذ النهري واستمرت عمليات البحث لليوم الثاني وتم العثور على الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة.

 

النيابة العامة مياة البحر اليوم الجمعة الإنقاذ النهري مدير أمن الدقهلية جثمان الطفل عمليات البحث

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