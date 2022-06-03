بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 3 يونيو 2022

تقدم "الدستور" من خلال هذا التقرير خدمة أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، وأسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 3 يونيو 2022، وكذلك يضم هذا التقريرجميع أسعار الفراخ يوم بيوم في الأسواق بشكل دوري، ويتم عرض هذه الأسعار وفقاً لـ أسعار بورصة الدواجن اليوم ومتغيرات المحلي، بالإضافة إلى عرض تقرير مفصل يضم أسعار بورصة البيض – أسعار بورصة البط.

أسعار الفراخ.. أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3 يونيو 2022

تضم بورصة الدواجن الرئيسية سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 كتاكيت وسعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها (فراخ بيضاء – فراخ ساسو – فراخ بلدي)، ولا يقتصر التقرير على هذا فقط؛ بل يوضح أيضاً سعر الكتاكيت أو الفراخ الصغيرة من (البط – الرومي – السمان) أي يشمل جميع أسعار الدواجن اليوم.

النوع الوزن اقل سعر أعلى سعر لحم الفراخ البيضاء كيلو 32 جنيه 33 جنيه لحم الفراخ الساسو كيلو 36 جنيه 37 جنيه لحم الفراخ البلدي كيلو 35 جنيه 36 جنيه لحم امهات أبيض كيلو 27 جنيه 28 جنيه

أسعار بورصة البيض اليوم الجمعة 3 يونيو

أسعار البيض اليوم الجمعة 3 يونيو 2022: (سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي)، أما أسعار كرتونة البيض المعروضة فيتم تحديثها وفقاً لـ أسعار بورصة البيض اليوم من بورصة بيض الحمامي، وبورصة البيض الجوهري، وبورصة البيض الصحراوي.

النوع العدد أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونة 51 جنيه 52.50 جنيه بيض أبيض كرتونة 47 جنيه 48.50 جنيه بيض بلدي كرتونة 49 جنيه 51 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 7.25 إلى 7.50 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 5.50 إلى 5.75 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، ووصل سعر لحم البط المولارد بين 31 إلى 32.50 جنيه.