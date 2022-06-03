الجمعة 03 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 3 يونيو 2022

الدواجن
الدواجن
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تقدم "الدستور" من خلال هذا التقرير خدمة أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، وأسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 3 يونيو 2022، وكذلك يضم هذا التقريرجميع أسعار الفراخ يوم بيوم في الأسواق بشكل دوري، ويتم عرض هذه الأسعار وفقاً لـ أسعار بورصة الدواجن اليوم ومتغيرات المحلي، بالإضافة إلى عرض تقرير مفصل يضم أسعار بورصة البيض – أسعار بورصة البط.

 

أسعار الفراخ.. أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3 يونيو 2022

 

تضم بورصة الدواجن الرئيسية سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 كتاكيت وسعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها (فراخ بيضاء – فراخ ساسو – فراخ بلدي)، ولا يقتصر التقرير على هذا فقط؛ بل يوضح أيضاً سعر الكتاكيت أو الفراخ الصغيرة من (البط – الرومي – السمان) أي يشمل جميع أسعار الدواجن اليوم.

النوعالوزناقل سعرأعلى سعر
لحم الفراخ البيضاءكيلو32 جنيه33 جنيه
لحم الفراخ الساسوكيلو36 جنيه37 جنيه
لحم الفراخ البلديكيلو35 جنيه36 جنيه
لحم امهات أبيضكيلو27 جنيه28 جنيه

 

أسعار بورصة البيض اليوم الجمعة 3 يونيو 

أسعار البيض اليوم الجمعة 3 يونيو 2022: (سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي)، أما أسعار كرتونة البيض المعروضة فيتم تحديثها وفقاً لـ أسعار بورصة البيض اليوم من بورصة بيض الحمامي، وبورصة البيض الجوهري، وبورصة البيض الصحراوي.

النوعالعددأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونة51 جنيه52.50 جنيه
بيض أبيضكرتونة47 جنيه48.50 جنيه
بيض بلدي كرتونة49 جنيه51 جنيه

 

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أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 7.25  إلى 7.50 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 5.50 إلى 5.75 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 3 إلى 3.25 جنيه.

 

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، ووصل سعر لحم البط المولارد بين 31 إلى 32.50 جنيه.

بورصة الدواجن أسعار الفراخ أسعار البيض اسعار الكتاكيت اليوم اسعار البط اليوم بورصة الدواجن الرئيسية أسعار بورصة البيض

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وائل لطفي

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