الخميس 02 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2-6-2022

سعر الذهب
سعر الذهب
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شهد سعرالذهب خلال الساعات الماضية ارتفاعا جديدا حيث عاود عيار ٢١ –  العيار الأكثر تداولًا في مصر – ليتخطى حاجز ال١٠٠٠ جنيه وسجل ١٠١٠  جنيه في سوق الصاغة بدون المصنعية.


وكان سعر الذهب قد شهد تراجعًا كبيرًا أمس  الأربعاء، مع تراجع سعرالذهب عالميًا، وهبط تحت حاجز ال١٠٠٠ جنيه لأول مرة منذ مارس الماضي والذي شهدت فيه سعرالذهب عيار ٢١ ارتفاعًا قياسيا لتتخطى حاجز ال١٠٠٠ جنيه وظلت في الارتفاع حتى وصلت ل١٢٠٠ جنيه ثم عاودت التراج

وتعرض  الدستور  سعرالذهب اليوم فى مصر لجميع الأعيرة بالإضافة لسعر الجنيه الذهب وكيلو الذهب.


سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

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«كنز مصر».. مصادر تكشف لـ«الدستور» أهم مناطق التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

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تحديث يومي.. سعر الذهب اليوم في مصر

عاود سعر الذهب اليوم ارتفاع  جديد في أسواق الصاغة  بعد أن تراجع أمس الأربعاء الذهب عيار ٢١ تحت مستوى ال ١٠٠٠ جنيه للبيع لأول مرة منذ مارس الماضي ، ولكنه عاود الارتفاع اليوم مع ارتفاع سعر الدولار وبلغ متوسط الزيادة ١٠ جنيهات لعيار ٢١ دون سعر المصنعية في أسواق الصاغة.


وبلغ سعر الذهب في الصاغة دون ثمن المصنعية كالتالي :


الذهب عيار 24: بيع 1,143 جنيه مصري شراء 1,154 جنيه مصري
الذهب عيار 22: بيع 1,048 جنيه مصري شراء 1,058 جنيه مصري
الذهب عيار 21: بيع 1,000 جنيه مصري شراء 1,010 جنيه مصري
الذهب عيار 18: بيع 857 جنيه مصري شراء 866 جنيه مصري

الذهب عيار 14: بيع 667 جنيه مصري شراء 673 جنيه مصري
الذهب عيار 12: بيع 571 جنيه مصري شراء 577 جنيه مصري

الاونصة: بيع 35,543 جنيه مصري شراء 35,898 جنيه مصري
الجنيه الذهب: بيع 8,000 شراء جنيه مصري 8,080 جنيه مصري
الكيلو: بيع 1,142,857 جنيه مصري شراء 1,154,286 جنيه مصري

 

أسعار الذهب العالمية

سعر الدولار الجمركي اليوم الأربعاء 23 مارس 2022

شعبة الأجهزة الكهربائية: الزيادات ستصل لـ 10% بعد رفع سعر الدولار الجمركى

شهدت أسعار الذهب  العالمية ارتفاع طفيف خلال التداولات وسط ارتفاع ملحوظ للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية.

وارتفعت العقود الفورية للذهب 0.1% أو ما يعادل 1.1 دولار إلى 1849.5 دولار للأوقية على صعيد التداولات.

ويأتي ذلك في ظل المخاوف المتزايدة حيال تشديد السياسات النقدية من جانب البنوك المركزية العالمية للسيطرة على التضخم، حيث أكد مسؤولون في البنك  الفيدرالي الأمريكي بارتفاع  التضخم مما قد يستدعي الإسراع في رفع سعر  الفائدة للمرة الثالثة.

سعرالذهب عيار ٢١ سعر الذهب اليوم اسعار الذهب العالمية أسعار الذهب في الصاغة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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