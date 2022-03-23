سعر الدولار الجمركي اليوم الأربعاء 23 مارس 2022

تنشر الدستور في ضوء خدماتها من المتنوعة اليوم الأربعاء 23 - 3 - 2022، سعر الدولار الجمركي اليوم.

ويتساءل المصريين عن سعر الدولار الجمركي بشكل دوري نظرا للتغيرات الطارئة على الساحة العالمية بسبب الحرب الروسية والأوكرانية.

سعر الدولار الجمركي اليوم

وارتفع سعر صرف الدولار الجمركي مقابل الجنيه في التعاملات اليومية بالبنوك اليوم.

وتفرض مصر عقوبات قاسية على تداول العملات المختلفة خارج البنوك وشركات الصرافة، والتي تُعرف بالسوق السوداء أو السوق الموازية، فبعض الأشخاص الذين يعملون في تجارة العملات المختلفة خارج السوق المصرفية الرسمية، لذلك تفرض أشد العقوبات لمن يتداول بالعاملات بتلك الطريقة.

والدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وتبعاتها، حيث أصبح الدولار عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قريبًا من نهاية الحرب العالمية الثانية.

​​​​سعر الدولار الجمركي اليوم في مصر

السوق المصرفي المصري

وسجل سعر الدولار الجمركي الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفي المصري عند مستوى 18.43 للبيع و 18.53 للشراء.

البنك المركزي المصري

وسجّل سعر الدولار الجمركي في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه اليوم الأربعاء عند مستوى 18.45 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع.

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