الخميس 02 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الممتدة مع البنك الإسلامى للتنمية

مدبولي
مدبولي
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التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الممتدة مع البنك الإسلامى للتنمية، مثمناً الدور الإنمائي الذى يقوم به البنك فى الدول الأعضاء. 

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وقال: إن الظروف الحالية التى يمر بها العالم، تلقى مزيداً من الأعباء على كافة مؤسسات التمويل الدولية، فى ظل تزايد حجم التداعيات التى يتوجب مواجهتها. 
وأوضح مدبولى أنه يتطلع لتبنى البنك فى الفترة المقبلة صيغة تعاون بين الدول الأعضاء، على صعيد القضايا الأكثر إلحاحاً وفى مقدمتها الغذاء والطاقة، خاصة إذا ما قام البنك برصد مبلغ معين يتم تخصيصه لتمويل البرامج التى تستهدف التعامل مع التحديات التى نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والعمل على تكامل الدول الأعضاء فيما بينها، بما يسهم فى تحقيق طموحات شعوبها. 

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من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن البنك يُقدر علاقات التعاون مع مصر، ودورها الرائد فى كافة أنشطة البنك ومشروعاته. 
كما رحب بما طرحه رئيس الوزراء بشأن مقترحات تعزيز التعاون فى الفترة المقبلة لمواجهة الظروف العالمية وتحديات المرحلة الراهنة، مؤكداً أن البنك سيكثف مشاوراته مع الدول الأعضاء لبلورة مقترحات محددة لتطوير التعاون فى هذه المجالات.

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