الخميس 02 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المستندات المطلوبة من الفائزين في قرعة الحج 2022

الحج
الحج
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المستندات المطلوبة من الفائزين في قرعة الحج 2022 .. من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات البحث ففي الأيام القليلة الماضية انتهت مراسم قرعة الحج 2022 في عدد من محافظات الجمهورية سواء الحج السياحي أو الجمعيات الأهلية التي نظمتها وزارتي السياحة والتضامن الاجتماعي، وفرح آلاف الأسر بسبب فوز أحد أفرادها بقرعة الحج هذا العام.

تقديم المستندات المطلوبة من الفائزين في قرعة الحج 2022

وسرعان ما بدأ البحث عن المستندات المطلوبة من الفائزين في قرعة الحج 2022 ليعلم الحجيج الأوراق والشروط المراد استيفائها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الرحلات للمملكة العربية السعودية ستبدأ منتصف الشهر الجاري استعدادًا لبدء موسم الحج الذي من المفترض أن يبدأ في الأول من يوليو 2022.

وبالفعل قد انتهت مديريات الأمن فى جميع المحافظات مراسم إعلان نتيجة القرعة الحج لعام 1443ه- 2022م، عقب انتهاء أعمال التقديم فى أقسام الشرطة أو عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية.

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رابط نتيجة قرعة الحج الاقتصادي 2022 وأسعاره

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 عبر بوابة الحج المصرية

انتهاء قرعة الحج 2022 في معظم المحافظات:

وفي الأربعاء الماضي أجريت قرعة الحج السياحي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ونالت كل شركة حصتها من عدد التأشيرات المخصصة لها وفي باقي المحافظات أجريت القرعة بموافقة مديرية الأمن في كل محافظة بالأماكن المخصصة باستخدام المنظومة الإلكترونية دون تدخل بشرى وكان آخرها محافظة القاهرة وسوهاج والمنوفية وكفر الشيخ وبنى سويف اليوم السبت، ويبحث بعض المواطنين عن الأوراق المطلوبة للفائزين فى قرعة الحج.

وزاد البحث عن المستندات المطلوبة من الفائزين في قرعة الحج 2022 وفي إطار حرص الدستور على تزويد القراء بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها في السطور الآتية نقدم المستندات المطلوبة من الفائزين في قرعة الحج 2022: 

أهم الأوراق المطلوبة من الفائزين فى قرعة الحج 2022:

  1. اتنين صورة شخصية حديثة مقاس 4× 6 بخلفية بيضاء مدون عليها من الخلف الفائز بالقرعة
  2. - البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم ضد (لقاح الأنفلونزا الموسـمية، اللقاح الرباعى ACYW135 "الحمى المخية الشوكية" وباقي اللقاحات المطلوبة)
  3. - تقديم نتيجة (PCR) لفيروس كورونا قبل موعد السفر إلى المملكة بـ 72 ساعة على أن تكون سلبية 
  4. صحيفة حالة جنائية مميكنة موجه للحج "فيش الحج".
  5. الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم ممن هم فى سن التجنيد.
  6. موافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عمله.
  7. تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة واعتمادها حكوميًا.
  8. شهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
  9. مستندات أو ضوابط أخرى تطلبها السلطات المصرية أو السعودية
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