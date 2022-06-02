الخميس 02 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لعامل قتل شقيقه وشرع فى إنهاء حياة أفراد أسرته بالصف

الإعدام
الإعدام
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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة مبلط سيراميك بالإعدام شنقًا على خلفية اتهامه بقتل شقيقه والشروع فى إنهاء حياة أسرته بالصف.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "محمد.س"، 43 سنة، مبلط سيراميك بدائرة مركز الصف بقتل شقيقه المجني عليه "نادى"عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق الروح لخلافات مالية بينهما وما أن ظفر به بمحل ما أيقن تواجده به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض "سنجة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بأخرى فى ذات المكان والزمان وعقب إتمام جريمته شرع فى قتل المجني عليهم "فوزية. ح" و"ثرية س" و"زايد س" و"أحمد ز" عمدًا مع سبق الإصرار على أثر محاولتهم الزود عن المجني عليه فانهال عليهما طعنا بالسلاح الأبيض فأحدث إصابتهم قاصدًا من ذلك قتلهم، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركتهم بالعلاج.

وأكدت أقوال إحدى المجني عليهم، أنه وعلى أثر سبق الخلاف المالى الواقع بينها والمتهم حضر الأخير وتعدى عليها بالضرب وتدخل المجني عليهم لنجدتها من بطش المتهم الواقع عليها فما كان من المتهم ألا أنه أشهر سلاحا أبيض «سنجة» وتعدى عليهم بها قاصدًا من ذلك قتلهم جميعا.

محكمة جنايات القاهرة مبلط سيراميك الإعدام قتل الصف

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