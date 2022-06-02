الخميس 02 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وصول المجني عليها في قضية تعدي رجل على زوجته بشومة لـ«جنح الأميرية»

ارشيفية
ارشيفية
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وصلت ماري نجدي، المجني عليها في القضية المعروفة إعلاميا بتعدي رجل على زوجته بشومة وسكين، قبل قليل، إلى محكمة جنح الأميرية، لحضور جلسة الحكم عليه، بعدما أكدت أنّها لن تتنازل عن القضية لأن زوجها أصبح يشكل خطرا عليها وعلى بناتها، بسبب تعاطيه للمواد المخدرة.

و قررت المحكمة في جلستها السابقة حجز القضية للحكم في جلسة اليوم، بعد تقدم دفاع المجني عليها، بضم تهمة الشروع في القتل إلى تهمتي الاعتداء وإحراز أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهم بالاعتداء على  زوجته "م. م" في الشرابية، إلى محاكمة جنائية عاجلة، بتهمة التعدي على زوجته وإحداث إصابات جسيمة بها، فضلًا عن إحرازه أسلحة بيضاء وعصا خشبية، دون أن يكون لحملهما مسوغ قانوني.

تعدي رجل على زوجته جنح الأميرية محكمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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