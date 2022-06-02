ضبط مزارع بحوزته 5 أجولة من مخدر البانجو فى الوادى الجديد

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، مزارع بحوزته 50 كيلو جرام من مخدر البانجو، قبل بيعها بإحدي قرى مركز الفرافرة بالمحافظة.

وتلقى اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد إحباط ترويج وبيع مخدر البانجو بمركز الفرافرة، بحوزة مزارع بالمركز، وجرى تحرير محضر بالواقعة وحيازة المضبوطات.

وأسفرت تحريات وحدة مباحث قسم الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن حيازة مزارع بإحدى قرى المركز، مخدر البانجو، وبيعه للمواطنين بها والقرى المجاورة.

وتم التواصل مع النيابة العامة لإصدار إذن لمداهمة مسكنه وتفتيشه واستهدافه، وتشكلت قوة أمنية برئاسة رئيس مباحث الفرافرة، أسفرت عن ضبط «م. ع»، 60 عاما، مقيم بقرية «أبو هريرة» بمركز الفرافرة، بحوزته 5 أجولة بداخلها 50 كجم من مخدر البانجو.

وأقر محضر الواقعة حيازة المتهم لمخدر البانجو بقصد الإتجار، وتم تحريز المضبوطات، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.