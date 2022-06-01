الأربعاء 01 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الإسكندرية 2022

امتحانات الاعدادية
امتحانات الاعدادية
ads

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الفصل الدراسي الثاني لعام 2022، من أكثر العناوين بحثًا عبر المنصات ومحركات البحث المختلفة، حيث ينتظرها عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية التي تمثل مرحلة بين كل طالب وبين مصيره في المرحلة المقبلة لتحدد انتسابه لاحقًا إما بالثانوية العامة أو التعليم الفني والمهني والفندقي.

نتيجة الفصل الدراسي الثاني في الشهادة الاعدادية 2022

وزاد عمليات البحث أيضًا، خلال الساعات القليلة الماضية عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الإسكندرية، وسعد طلاب الشهادة الاعدادية اعتماد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وإعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية.

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الإسكندرية برقم الجلوس

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية  2022 

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية، بلغ 106761 طالبا وطالبة، أما الحضور فقد بلغ عددهم 103774 طالبا، وبلغت نسبة النجاح  76.8 % بإجمالي عدد 79654 طالبا وطالبة، واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية نتيجتهم في حضور الدكتورة نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الإسكندرية 2022

وتقدم الدستور التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية  والمزيد من التوفيق في المستقبل وهم:

ملك عاطف عبد الحميد على ، مدرسة  الهانوفيل 2

مريم أيمن بكر محمد ابو القاسم ، مدرسة الهانوفيل 2

أميرة محمد حسن السيد ، مدرسة نبوية موسى الاعدادية بنات

نورهان أشرف سعيد ، مدرسة ماريا اوزليا ترتيشى

مريم ياسر عبد الرزاق ، مدرسة الفوزية الاعدادية بنات

أشرقت جمعة عبد الغنى ، مدرسة العزة الاعدادية المشتركة 

نغم مصطفى هاشم ، مدرسة النخبة

حبيبة محمد عبده ، مدرسة السيرة الحسنة الاعدادية بنات

شهد رؤوف حمدى ، نبوية موسى الاعدادية بنات

جنى السيد على ، الشهيد رقيب على جلال شبانة 

سما شريف أحمد ، مدرسة معالى السلام لغات 

يوسف محمود أحمد ، مدرسة أمير البحر الرسمية لغات 

هاجر محمد السيد ، مدرسة محمد مرعى الاعدادية بنات

ساره عادل عبد الرؤوف ، مدرسة نبوية موسى الاعدادية 

عبدالله هانى ، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات 

ملك محمد عوض ، مدرسة احمد فتحى سرور 

سيف الدين حسن ، مدرسة النصر الاعدادية لغات

الشهادة الاعدادية الإسكندرية الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الفصل الدراسي الثاني الإعدادية ٢٠٢٢ نتيجة الشهادة الاعدادية أوائل الشهادة الإعدادية

مواد متعلقة

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحالف «شلة» التوريث والدعاة الجدد ضد أسامة أنور عكاشة

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الإسكندرية برقم الجلوس

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس فقط فى جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

البوابة الإلكترونية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

وقائع ما يجرى فى الشرق الأوكرانى

ميرفت دهان

التعدد.. فهم خاطئ لمؤسسة الزواج

محمد العسيري

الشامتون فى صلاح.. وجايزة طارق إمام

ماجد حبته

مصرية فى حكومة أستراليا

الدكتور إبراهيم نجم

خطوة جادة للعمل والسعي لإنتاج خطاب ديني منضبط

مدحت بشاى

فهمي عمر .. وان نتذكر ما روى في يوم ميلاد اذاعتنا المصرية

عبد الرحيم طايع

الترحم على غير المسلمين!

د هند جاد

لا اجتهاد مع النص فى قانون "هى".. واحدة شرعى و3 عرفى و5 مسيار و13 متعة

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على موكب تشييع جثمان الصحفية غفران وراسنة

صحيفة إسرائيلية: مُحادثات بين «العدل» و«الليكود» لتشكيل حكومة بديلة

«رصاصة اخترقت صدرها».. استشهاد صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال