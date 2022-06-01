نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الفصل الدراسي الثاني لعام 2022، من أكثر العناوين بحثًا عبر المنصات ومحركات البحث المختلفة، حيث ينتظرها عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية التي تمثل مرحلة بين كل طالب وبين مصيره في المرحلة المقبلة لتحدد انتسابه لاحقًا إما بالثانوية العامة أو التعليم الفني والمهني والفندقي.

نتيجة الفصل الدراسي الثاني في الشهادة الاعدادية 2022

وزاد عمليات البحث أيضًا، خلال الساعات القليلة الماضية عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الإسكندرية، وسعد طلاب الشهادة الاعدادية اعتماد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وإعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2022

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية، بلغ 106761 طالبا وطالبة، أما الحضور فقد بلغ عددهم 103774 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 76.8 % بإجمالي عدد 79654 طالبا وطالبة، واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية نتيجتهم في حضور الدكتورة نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الإسكندرية 2022

وتقدم الدستور التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية والمزيد من التوفيق في المستقبل وهم:

ملك عاطف عبد الحميد على ، مدرسة الهانوفيل 2

مريم أيمن بكر محمد ابو القاسم ، مدرسة الهانوفيل 2

أميرة محمد حسن السيد ، مدرسة نبوية موسى الاعدادية بنات

نورهان أشرف سعيد ، مدرسة ماريا اوزليا ترتيشى

مريم ياسر عبد الرزاق ، مدرسة الفوزية الاعدادية بنات

أشرقت جمعة عبد الغنى ، مدرسة العزة الاعدادية المشتركة

نغم مصطفى هاشم ، مدرسة النخبة

حبيبة محمد عبده ، مدرسة السيرة الحسنة الاعدادية بنات

شهد رؤوف حمدى ، نبوية موسى الاعدادية بنات

جنى السيد على ، الشهيد رقيب على جلال شبانة

سما شريف أحمد ، مدرسة معالى السلام لغات

يوسف محمود أحمد ، مدرسة أمير البحر الرسمية لغات

هاجر محمد السيد ، مدرسة محمد مرعى الاعدادية بنات

ساره عادل عبد الرؤوف ، مدرسة نبوية موسى الاعدادية

عبدالله هانى ، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات

ملك محمد عوض ، مدرسة احمد فتحى سرور

سيف الدين حسن ، مدرسة النصر الاعدادية لغات