بعد تغير الجمركي.. سعر الدولار اليوم في مصر صباح الأربعاء 1-6-2022

سعر الدولار اليوم في مصر صباح الأربعاء 1-6-2022، يكُثر عنه البحث في الساعات الأولى من اليوم خاصة بعد أن أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18.64جنيه في بداية شهر يونيو، من 17 جنيهاً للدولار في مايو، من هنا بدأ رجال الأعمال والمواطنون العاديون يتسألوا عن سعر الدولار والتعامل المحلي به سواء بالبيع أو الشراء في البنوك ومكاتب الصرافة الموثوقة.

تغيير سعر الدولار الجمركي لم يؤثر على سعر الدولار

ومع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الأول من يونيو ثبُتت قيمة الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة عند السعر الذي انتهت عليه التعاملات في سعر الدولار مساء الثلاثاء 31-5-2022.

الجدير بالذكر، أن مساء الأمس، الثلاثاء 31 مايو 2022، سجل الدولار في البنك المركزي 18.5475عند الشراء وعند البيع سجل الدولار مقابل الجنيه المصري 18.6283.

ثبات سعر الدولار الأربعاء 1 يونيو 2022

وكان الأمر المبشر فيما يخص التعامل الدولاري وأسعار الدولار في مصر أنها شهدت ثباتًا سعريًا على مدار ما يقرب من أسبوع،إلى أن تغير سعر الدولار والعملات الأجنبية ي مصر لتشهد تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية منذ الاثنين 23-5-2022، والثلاثاء 24-5-2022.

واستمر التذبذب في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حتى استقر صباح الأربعاء 25-5-2022، وارتفع مجددا حتى صباح الخميس 26-5-2022، ومن هذا اليوم وحتى نهاية مايو ثبُت عند ذات القيمة.

وبسبب كثرة البحث عن سعر الدولار على محركات البحث جوجل وتويتر، يقدم " الدستور" في السطور الآتية سعر الدولار اليوم الرسمى في البنوك مقابل الجنيه الأربعاء 1-6-2022.

أسعار الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه الأربعاء 1-6-2022

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري صباح الأربعاء 1-6-2022

سجل الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي عند الشراء 18.5475، وللبيع 18.6283.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي صباح الأربعاء 1-6-2022

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 18.55جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر صباح الأربعاء 1-6-2022

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 18.55جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib صباح الأربعاء 1-6-2022:

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك التجاري الدولي cib إلى 18.57، للشراء، وعند البيع وصل إلى 18.63.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي صباح الأربعاء 1-6-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر أبوظبي الإسلامي 18.5800 للشراء، وللبيع وصل 18.6300.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول صباح الأربعاء 1-6-2022

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، إلى 18.56 للشراء، وعند البيع وصل إلى 18.63.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس صباح الأربعاء 1-6-2022

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 18.53جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد صباح الأربعاء 1-6-2022

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد نحو 18.57 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي صباح الأربعاء 1-6-2022

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي نحو 18.58 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC صباح الأربعاء 1-6-2022

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك «إتش إس بي سي» 18.53 للشراء وعند البيع وصل إلى 18.63

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB صباح الأربعاء 1-6-2022

وصل سعر الدولار في بنك سايب 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبي