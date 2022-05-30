تجديد حبس شخصين متهمين بسرقة أحد المواطنين بالإكراه فى مدينة الشروق

جدد قاض المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، حبس متهمين بسرقة أحد المواطنين بالإكراه في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص.

باستبيان الأمر، تم التقابل مع عامل توصيل طلبات - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، مصابا بجروح سطحية بالجسم.

بسؤاله قرر بأنه أثناء سيره مستقلاً الدراجة النارية ملكه، فوجئ بشخصين يستقلان سيارة نصف نقل، قاما باستيقافه، وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، محدثين إصابته المنوه عنها، واستوليا منه على «دراجته النارية، هاتفه المحمول، مبلغ مالى، بعض المتعلقات الشخصية» كرهاً عنه.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما «شخصان - مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية»، وبحوزتهما سيارة ملك أحدهما، سلاح أبيض "مطواة"، عصا خشبية "شومة"، والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وكذا أمكن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

بمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.