الإثنين 30 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس شخصين متهمين بسرقة أحد المواطنين بالإكراه فى مدينة الشروق

حبس المتهمين
حبس المتهمين
ads

جدد قاض المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، حبس متهمين بسرقة أحد المواطنين بالإكراه في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص.

باستبيان الأمر، تم التقابل مع عامل توصيل طلبات - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، مصابا بجروح سطحية بالجسم.

بسؤاله قرر بأنه أثناء سيره مستقلاً الدراجة النارية ملكه، فوجئ بشخصين يستقلان سيارة نصف نقل، قاما باستيقافه، وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، محدثين إصابته المنوه عنها، واستوليا منه على «دراجته النارية، هاتفه المحمول، مبلغ مالى، بعض المتعلقات الشخصية» كرهاً عنه.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما «شخصان - مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية»، وبحوزتهما سيارة ملك أحدهما، سلاح أبيض "مطواة"، عصا خشبية "شومة"، والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وكذا أمكن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

بمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة سرقة بالاكراه قاضي المعارضات الدراجة النارية مديرية امن القاهرة مدينة الشروق امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفى

توطين الصناعة السورية فى مصر

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 برقم الجلوس فقط

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022 كفر الشيخ

رابط بوابة الحج المصرية 2022|نتيجة الحج السياحي والجمعيات

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس محافظة البحيرة 2022

بالاسم فقط.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الدعاة.. نجوم «كاسيت وتليفزيون وإنترنت»

منى رجب

وراء كل مصرية عالمية أسرة تساندها

د. بهي الدين مرسي

ويسألونك عن الفِطرة السوية

ماجد حبته

صوت ألمانيا.. ضد ألمانيا!

فيصل شمس

إغلاق الكواكب وأخواتها

عيد رحيل

صلاح عمل الصح

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المؤسس (1)

جمال رشدي

الزيادة السكانية أُم المشاكل

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرات استفزازية للمستوطنين في الخليل.. وقوات الاحتلال تحتجز طاقم تلفزيون فلسطين

الخارجية الفلسطينية: تبني «بينيت» للمجموعات الإرهابية يثبت أن إسرائيل دولة إرهاب

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال