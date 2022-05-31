الثلاثاء 31 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شقيقين بتهمة تزوير الأموال فى 6 أكتوبر

حبس
حبس
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جدد قاضي المعارضات، بمحكمة النزهة، أمس، حبس شقيقين، 15 يوما لاتهامهما بترويج الأموال المزورة، وأرسلت النيابة المضبوطات إلى الطب الشرعي لإعداد تقرير بها وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين.
وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد أصحاب معارض تأجير السيارات الكائنة بدائرة القسم مفادها حضور شخصين للمعرض ملكه لرغبتهما فى استئجار إحدى السيارات وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة.

وعلى الفور انتقلت القوات عقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبطهما وتبين أنهما شقيقين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما مبلغ مالى مقلد.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شقيقين قتل شاب خصومة ثأرية 6 أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفى

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