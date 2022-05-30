الإثنين 30 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع عصابة سرقة نوافذ «الألوميتال» بحدائق أكتوبر

عصابة
عصابة
ads

تجرى النيابة العامة تحقيقاتها مع عاطلين متهمين بسرقة النوافذ الألومنيوم «الألوميتال» من الوحدات السكنية بمنطقة الـ247 عمارة إسكان اجتماعي بحدائق أكتوبر.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القبض على شخصين؛ لقيامهما بسرقة النوافذ الألومنيوم «الألوميتال» من الوحدات السكنية بمنطقة الـ247 عمارة إسكان اجتماعي بحدائق أكتوبر.

البداية بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من أهالي المنطقة أفاد بقيامهم بضبط شخصين؛ لسرقتهما النوافذ الألومنيوم من الوحدات السكنية، والعقارات بمدينة الإسكان الاجتماعي في حدائق أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث، وتم القبض على المتهمين، وتبين قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات سرقة النوافذ الألومنيوم في العقارات.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة تحقيقات سرقة الالوميتال حدائق أكتوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم شعبى لـ«محمد صلاح»

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022

3 إعدادي 2022| رابط نتيجة ثالثة إعدادى برقم الجلوس والاسم

رابط بوابة الحج المصرية 2022|نتيجة الحج السياحي والجمعيات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 برقم الجلوس فقط

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس محافظة البحيرة 2022

بالاسم فقط.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إغلاق الكواكب وأخواتها

عيد رحيل

صلاح عمل الصح

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المؤسس (1)

جمال رشدي

الزيادة السكانية أُم المشاكل

مؤمن المحمدي

نادى الدهر

جمال-أسعد

الحوار والمعارضة المصرية

ماجد حبته

تكامل ثلاثى عربى

عبدالوهاب داود

صلاح.. هون عليك يا حبيبى وافرح بما كسبت

صور

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرات استفزازية للمستوطنين في الخليل.. وقوات الاحتلال تحتجز طاقم تلفزيون فلسطين

الخارجية الفلسطينية: تبني «بينيت» للمجموعات الإرهابية يثبت أن إسرائيل دولة إرهاب

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال