التحقيق مع عصابة سرقة نوافذ «الألوميتال» بحدائق أكتوبر

تجرى النيابة العامة تحقيقاتها مع عاطلين متهمين بسرقة النوافذ الألومنيوم «الألوميتال» من الوحدات السكنية بمنطقة الـ247 عمارة إسكان اجتماعي بحدائق أكتوبر.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القبض على شخصين؛ لقيامهما بسرقة النوافذ الألومنيوم «الألوميتال» من الوحدات السكنية بمنطقة الـ247 عمارة إسكان اجتماعي بحدائق أكتوبر.

البداية بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من أهالي المنطقة أفاد بقيامهم بضبط شخصين؛ لسرقتهما النوافذ الألومنيوم من الوحدات السكنية، والعقارات بمدينة الإسكان الاجتماعي في حدائق أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث، وتم القبض على المتهمين، وتبين قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات سرقة النوافذ الألومنيوم في العقارات.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.