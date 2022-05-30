النيابة تستعجل تقرير المعمل بعد ضبط مخدرات بالشروق

استعجلت نيابة الشروق وبدر، اليوم الإثنين، تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3.5 كيلو جرام حشيش، تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق، والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنت من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.5 كيلو جرام - 3 هواتف محمولة) وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.