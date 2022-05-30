معاقبة بائع عطارة بالسجن المؤبد لقتل عامل بمحل زجاج

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، بمعاقبة بائع عطارة بالسجن المؤبد؛ لقيامه بقتل عامل بمحل زجاج لخلافات سابقة بينهما.

تعود أحداث القضية رقم 10264 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة فاقوس، ليوم 2 نوفمبر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة فاقوس، يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول «إبراهيم. م. م»، عامل بمحل زجاج، مقيم بفاقوس، جثة هامدة.

وتبين من تحريات ضباط مباحث فاقوس، قيام «بدر. ج. ف»، 19 عامًا، بائع عطارة مقيم بفاقوس، بارتكاب الواقعة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّت النية وعقد العزم، وما إن ظفر بالمكان المتواجد به المجنى عليه حتى صدمته بالدراجة النارية خاصته «توك توك»، مًحدثًا إصابته التى أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.