السجن 15 عاما لبائع منظفات خطف طفلا وتعدى عليه فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بائع منظفات، لقيامه بخطف طفل عمره 6 سنوات، والتعدي عليه وتعريض حياته للخطر، 15 عاما، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية رقم 5270 لسنة 2022 جنایات أبو حماد، المقيدة برقم 629 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة، إحالة "محمود ال ع "28 عاما بائع منظفات، مقيم دائرة مركز أبوحماد، لقيامه يوم 4 فبراير، بخطف المجني عليه الطفل "ص م أ" 6 سنوات، بطريق التحايل بأن أوهمه بشراء الحلوى له واقتياده لمكان بعيدا عن أعين المارة وتعدى عليه.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد، إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم بخطف الطفل والتعدى عليه بالقوة وتعريض حياته للخطر، عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وقدمته النيابة العامة محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.