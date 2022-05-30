الإثنين 30 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة نجل جمال الغندور فى حادث تصادم بالقاهرة الجديدة

جمال الغندور
جمال الغندور
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أصيب عمر جمال الغندور نجل الحكم الدولي إثر حادث تصادم سيارته الملاكي في سيارة نقل ثقيل بالقاهرة الجديدة، وباخطار الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الحادث، وتم نقل المصاب للمستشفى.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بإصابة نجل الحكم الدولي جمال الغندور، إثر حادث تصادم سيارته الملاكي في سيارة نقل ثقيل بالقاهرة الجديدة.

 وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. 

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة.

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