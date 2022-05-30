المرور ييسر الحركة لسحب الكثافة بمحيط تصادم طريق الواحات

دفعت الإدارة العامة للمرور بالجيزة بالأوناش وضباط المرور لموقع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل (تريلا) واخرى ملاكي بطريق الواحات؛ لرفع آثار الحادث وإعادة تيسير الحركة المرورية عقب نقل 4 جثث من موقع الحادث بواسطة سيارات الإسعاف.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة، مفادها وجود حادث مرورى بطريق الواحات ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين من خلال الفحص اصطدام تريلا بسيارة ملاكي ولقي 4 أشخاص - على الأقل - مصرعهم.

ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، ويكافح رجال المرور لإنقاذ باقي المحاصرين وإعادة حركة المرور.