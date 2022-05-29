وزيرة الثقافة تفتتح معرضًا وثائقيًا وآخر للكتاب بـ«الأعلى للثقافة» (صور)

افتتحت د. إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، معرضًا وثائقيًا وآخر للكتاب يصاحبان فعاليات مؤتمر عشرينيات القرن العشرين.. علامات فارقة وإنجازات مضيئة يقامان في بهو المجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتورة نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية.

المعرضان يضمان عددًا من الوثائق النادرة التى تؤرخ لحقبة عشرينيات القرن الماضى أعدته دار الكتب والوثائق القومية، بجانب مجموعة من إصدارات وزارة الثقافة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأشادت عبدالدايم بالتعددية التي اتسمت بها المعروضات والتي تشمل مجالات معرفية متنوعة إلى جانب وثائق تاريخية تروي أحداثًا مؤثرة خلال حقبة العشرينيات من القرن الماضي، ووجهت بمنح تخفيضات تصل إلى 50 ‎%‎ على الإصدارات، ما يؤكد الحرص على إتاحة المعرفة لفئات المجتمع استمرارًا لتنفيذ الخطوات الهادفة إلى نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية.