الأحد 29 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرضًا وثائقيًا وآخر للكتاب بـ«الأعلى للثقافة» (صور)

وزيرة الثقافة تفتتح
وزيرة الثقافة تفتتح معرضًا وثائقيًا
ads

افتتحت د. إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، معرضًا وثائقيًا وآخر للكتاب يصاحبان فعاليات مؤتمر عشرينيات القرن العشرين.. علامات فارقة وإنجازات مضيئة يقامان في بهو المجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتورة نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية.

المعرضان يضمان عددًا من الوثائق النادرة التى تؤرخ لحقبة عشرينيات القرن الماضى أعدته دار الكتب والوثائق القومية، بجانب مجموعة من إصدارات وزارة الثقافة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأشادت عبدالدايم بالتعددية التي اتسمت بها المعروضات والتي تشمل مجالات معرفية متنوعة إلى جانب وثائق تاريخية تروي أحداثًا مؤثرة خلال حقبة العشرينيات من القرن الماضي، ووجهت بمنح تخفيضات تصل إلى 50 ‎%‎ على الإصدارات، ما يؤكد الحرص على إتاحة المعرفة لفئات المجتمع استمرارًا لتنفيذ الخطوات الهادفة إلى نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي الهيئة المصرية العامة للكتاب نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم شعبى لـ«محمد صلاح»

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022 برقم الجلوس لاستخراج النتيجة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 الجيزة

موقع وزارة التربية والتعليم.. البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب بالترم الثانى 2022

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس محافظة البحيرة 2022

3 إعدادي 2022| رابط نتيجة ثالثة إعدادى برقم الجلوس والاسم

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الحوار والمعارضة المصرية

ماجد حبته

تكامل ثلاثى عربى

عبدالوهاب داود

صلاح.. هون عليك يا حبيبى وافرح بما كسبت

لواء.حمدى البطران

الرواية.. والوحدة الوطنية

القس. رفعت فكرى

مصر وكنائس الشرق

لواء. محسن الفحام

تحديات غير مسبوقة

حسين دعسة

رؤية كيسنجر الروسية ضد الخيار السياسى الأوكرانى والدولى

عفاف السيد

«زوجيه بأخرى حتى لا يقع فى فاحشة».. آخر محطات «التحريض على حواء»

صور

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

محطة تل أبيب

المزيد

نائب بالكنيست: مسيرة الأعلام الإسرائيلية استفزاز لمشاعر المُسلمين وستؤدى للتصعيد

رغم التحذيرات.. لماذا لم يغير «بينيت» مسار مسيرة الأعلام الإسرائيلية؟

استنفار أمنى وفرص للتصعيد.. ماذا يحدث فى مسيرة الأعلام الإسرائيلية فى القدس؟