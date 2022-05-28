يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور خلال تلك الفترة عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2022 بعد الإعدادية، وذلك حتى يتثنى لهم معرفة تنسيق المدارس التي سيلتحق بها الطالب بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

وترتفع معدلات البحث على مؤشرات تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2022 بعد الإعدادية، حيث يهتم عشرات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في محافظات الجمهورية، بمعرفة تنسيق الثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات، بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في نحو 95% من محافظات مصر.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من الطلاب وأولياء الأمور من خلال ذلك التقرير مؤشرات تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2022 بعد الإعدادية.

بعد الإعدادية.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2022

المحافظة الدرجة القاهرة 235 الجيزة 218 الإسكندرية 225 الشرقية 238 الدقهلية 250 البحيرة 250 القليوبية 235 المنيا 230 الغربية 236 سوهاج 258 أسيوط 240 المنوفية 230 قنا 248 كفر الشيخ 252 الفيوم 230 بني سويف 240 الفيوم 245 دمياط 240 الإسماعيلية 230 السويس 225 الأقصر 242 مرسى مطروح 225 البحر الأحمر 225 الوادي الجديد 239 جنوب سيناء 225

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

المعهد الفني التنسيق فني صحي سوهاج 95.29% صحي جنوب الوادي 95.21% فني صحي أسوان 95.14% تربية حلوان 95.00% التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 94.00% العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.14% معهد فني صحي الزقازيق 97.14% العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 96.58% فني صحي المنصورة 96.43% معهد فني صحي الإسكندرية 96.07% التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 93.14% معهد فني صحي طنطا 96.00% هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 95.79% معهد فني صحي إمبابة 95.57% المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 95.57%

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أدنى حد لدرجات الثانوي الفندقي لمحافظة الدقهَلْية221 درجة وتكون درجات الثانوي الصناعي 185 درجة، أما الثانوي الزراعي فتقبل من 141 درجة والتجاري من 140 درجة والفندقي المزدوج يكون من 170 درجة والصناعي المزدوج من 150 درجة والتجاري المزدوج يكون من 140 درجة.

تنسيق الأقصر للثانوي الزراعي يتراوح بين 150 إلى 160 درجة، ودرجات الثانوي الصناعي تكون من 160 درجة أما الثانوي التجاري من 150 درجة.

أما تنسيق الثانوي الصناعي في الشرقية من 180 درجة أما الثانوي التجاري يكون من 140 درجة والثانوي الزراعي من 170 درجة.

ويمكن التقديم في الثانوي الصناعي في محافظة جنوب سيناء للحاصلين على درجة 150 درجة، أما الثانوي التجاري يكون من 145 درجة والزراعي يكون من 142 درجة، والثانوي الفندقي من 140 درجة.

الحد الأدنى الخاص بالثانوي الصناعي لمحافظة القليوبية بنظام الـ 3 سنوات من درجة 165 درجة وذلك للبنين أما البنات فيكون من 180 درجة، والتجاري الـ 3 سنوات يكون من 155 للبنين وللبنات 140 درجة، والثانوي الزراعي بنظام الـ 3 سنوات من 140 درجة للبنين وللبنات 155 درجة.