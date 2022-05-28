السبت 28 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ 2022

جريدة الدستور
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يبحث الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الراهن عن لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ 2022، وذلك بالتزامن مع انتظار الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ 2022، ومن المقرر أن يعتمد محافظ كفر الشيخ النتيجة عقب الانتهاء من رصد الدرجات بشكل كامل وتجهيز النتيجة النهائية للطلاب.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ 2022.

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ 2022

يستطيع الطالب أو ولي أمره الحصول على النتائج من خلال اتباع بعض الخطوات

  • تسجيل الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ (من هنا)
  • اختيار "الخدمات الإلكترونية".
  • الضغط على قسم نتائج الطلاب.
  • اختيار نتيجة الإعدادية 2022 ترم تاني.
  • إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.
  • الضغط على "عرض النتيجة".

موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة تانية إعدادي الترم الثاني 2022

 نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفرالشيخ

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، عن انتهاء تصحيح كافة المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية 2022، وأوائل الطلاب ومن المقرر أن يعتمد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي 2022، خلال الساعات المقبلة، كما سيتم اعتماد الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة كفر الشيخ من قبل المديريات التعليمية المختلفة بعد اعتمادها من المحافظ.

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 كفر الشيخ

وكانت محافظة كفرالشيخ من اوائل المحافظات التي انتهت من أعمال تصحيح امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي، وسيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 رسميًا خلال ساعات، كما تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة بمحافظة الجيزة وجنوب سيناء رسميًا.

ويترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم، ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 للترم الثاني خلال ساعات، حيث كثر البحث على الإلكترونية المختلفة ومحركات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بمحافظة كفر الشيخ.

توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

المادةالدرجة النهائية
اللغة العربية40
اللغة الانجليزية30
الدراسات20
الرياضيات30
العلوم20
المجموع الكلى140

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الثالث الإعدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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