وزير التعليم: امتحانات «أولى وتانية» ثانوي «صباحي ومسائي».. و«تالتة» بابل شيت

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدداً من التفاصيل الخاصة بامتحانات صفوف النقل والثانوية العامة ومنها:

_ لا يوجد اسئلة مقالية فى المرحلة الثانوية

_ لن يسمح باصطحاب الكتاب فى لجان 3 ثانوي

_ يوجد ورقة مفاهيم فى الامتحانات

_ نضمن تكافؤ فرص للجميع

_ ممنوع التابلت فى 3 ثانوي

_ نشر جميع الجداول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

_ اسئلة مقالية فى كل المواد وستكون ورقية فى امتحانات أولى وتانية ثانوي

_ جدول امتحانات الثانوية العامة منشور على الموقع الرسمي للوزارة

_ بداية الامتحانات ستكون 26 يونيو بدلا من 11 يونيو

_ مواد الهوية القومية ستكون داخل المدارس وليس المنزل وورقي تحت إشراف الادارة التعليمية

_ امتحانات أبناؤنا فى الخارج ستكون على منصة الكترونية وستكون الكترونيا من خلال منصة خاصة بالوزارة.

_ لو فى أى عائق لدى أى طالب من ابناؤنا فى الخارج يمكنه طبع الاسئلة والاجابة عليها وارسالها عن طريق البريد

_ امتحان تحديد مستوى لابناؤنا فى الخارج الذين يريدون الامتحان فى مصر وذلك عن طريق الادارة التعليمية

_ امتحانات ابناؤنا فى الخارج تبدأ من 7 مايو

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيديو لجميع الطلاب بالمرحلة الثانوية والطلاب المصريين بالخارج، وقالت يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن كل ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي_٢٠٢١_٢٠٢٢ بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج وطلاب STEM والطلاب المكفوفين وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة_٢٠٢ وضوابطها.

ننشر رابط الفيديو

https://www.facebook.com/egypt.moe/videos/261242542808825

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كل ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي ٢٠٢١_٢٠٢٢ بالنسبة للآتي:

- للطلاب المصريين في الخارج.

- طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

- طلاب الدمج.

- طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة.

ويعقد المؤتمر الصحفي بتقنية البث المباشر في الساعة الثالثة عصرًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك من خلال الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/egypt.moe

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