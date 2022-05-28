انتشال جثة شاب غرق فى مياه النيل

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل أثناء محاولته ركوب لانش بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغاً بغرق شاب بمياه النيل بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء محاولة "شادي ص ش" في العقد الثالث من عمره ركوب لانش تعرض للغرق، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة وجرى نقلها إلى ثلاجة مستشفى الحوامدية العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.