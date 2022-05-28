مصرع عامل دليفري صدمته سيارة تسير عكس الاتجاه بالجيزة

لقى عامل دليفري مصرعه بسبب سيارة تسير عكس الاتجاه، حيث صدمه خلال قيادته دراجة بخارية أثناء عمله، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد إصابة شاب في حادث تصادم بمنطقة المنيب، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبيَّن من خلال التحريات، أنه خلال قيادة شاب دراجة بخارية، أثناء عمله في توصيل الطلبات "دليفري"، فوجىء بسيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه تصطدم به، مما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بأنحاء جسده، ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وتمكن رجال المباحث من القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.