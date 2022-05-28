سعر الدولار اليوم السبت فى مصر مقابل الجنيه فى السوق المصرية

سجل سعر الدولار ارتفاعا خلال هذة الفترة، ولكنه يتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي في قرابة أربعة أشهر بعد أن خفض المتعاملون توقعاتهم لرفع الفائدة الأمريكية وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يبطئ أو يوقف دورة تشديد السياسة النقدية في النصف الثاني من العام.

وعلى أساس أسبوعي، نزل مؤشر سعر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى أدنى مستوى له عند 101.43 للمرة الأولى منذ 25 أبريل، 1.3 بالمئة، وهي أكبر نسبة تراجع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من فبراير.

وبلغ الذروة في ما يقرب من عقدين ليصل إلى 105 في وقت سابق هذا الشهر لكنه تراجع منذ ذلك الحين مع ضعف البيانات الاقتصادية.

كما شهد سعر الدولار الأمريكي انخفاضا كبيرا أمام الليرة اللبنانية مساء أمس الجمعة وصل إلى قرابة 9 آلاف ليرة دفعة واحدة، وذلك بعد قرابة 10 أيام من القفزات المستمرة في سعر الصرف الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق في وقت سابق اليوم بلغ حد 38 ألف ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان متوسط السعر 26 ألف ليرة عشية الانتخابات النيابية التي أجريت في 15 مايو الجاري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

اسم البنك سعر الدولار للبيع سعر الدولار للشراء البنك المركزي المصري 18.6283 جنيه 18.5467 جنيه مصرف أبو ظبي الاسلامي 18.63 جنيه 18.58 جنيه بنك الاسكندرية 18.56 جنيه ١٨٫٤٣ جنيه البنك الأهلي المصري 18.29 جنيه 18.23 جنيه بنك مصر 18.61 جنيه 18.55 جنيه بنك مصر إيران للتنمية 18.42جنيه 18.34 جنيه كريدي أجريكول 18.63 جنيه 18.56 جنيه بنك بلوم مصر 18.53 جنيه 18.40 جنيه

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم السبت

سعر اليورو​ مقابل الجنيه المصري 19.8282للشراء، و19.9230 للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى​ مقابل الجنيه المصري 23.2928 للشراء، و23.4028 للبيع

سعر الفرنك السويسرى​ مقابل الجنيه المصري 19.2873 للشراء و19.3803 للبيع.

سعر 100 ين يابانى مقابل الجنيه المصري 14.5933 للشراء و14.6611 للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري 4.9443 للشراء و4.9664 للبيع.

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري 60.6239 للشراء، و60.9107 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى​ مقابل الجنيه المصري 5.0488 للشراء، و5.0722 للبيع.

سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري 2.7527 للشراء، و2.7681 للبيع.