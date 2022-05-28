السبت 28 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار الدواجن اليوم السبت للمستهلك فى مصر

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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يبحث العديد من ربات البيوت في جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن اسعار الدواجن اليوم للمستهلك وفقا لـ البورصة الرئيسية للدواجن السبت 28 مايو 2022، ، لذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات عن اسعار الدواجن وفقا لأخر التحديثات داخل السوق المصري.

ويحتوي التقرير على كافة تفاصيل اسعار الدواجن اليوم للمستهلك، وهي: "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر"، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن أسعار الدواجن تختلف الأسعار في المحافظات التي تحظى بنسب عالية سواء في الإنتاج أو التربية، و لذلك يتم تحديد السعر بناءً على القوى التنافسية الضيقة في المنطقة ذاتها وصولاً إلى القوى التنافسية الكبرى على المستوى العام.

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أسعار الدواجن اليوم السبت 28 مايو 2022

تمثل أسعار الدواجن، اهتمامًا للقارىء المصري بشكل يومي، على جوجل، ولديكم تقرير عن أسعار الدواجن، وفقا لأخر تطورات السوق الداجني، كما هو بالأتي:

 

أسعار الفراخ اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 32 إلى33 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 37 إلى 38 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 28 إلى 29 جنيهًا.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 9.00 إلى 9.25 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 5.75 إلى 6 جنيهات، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 3 إلى 3.25 جنيه.

 

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، ووصل سعر لحم البط المولارد بين 31 إلى 32.50 جنيه.

 

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 51 إلى 52.5 جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 47 إلى 48.5 جنيه، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 46 إلى 47 جنيها.

 

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 2.25 إلى 2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان "أبيض هجين" الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 2.75 جنيه إلى 3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان "هجين بياض" البالغ من العمر 14 يوما بين 5.50 إلى 6 جنيهات.

 

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر كتكوت رومي أسمر الذي يبلغ من العمر يوم 16.50 إلى17 جنيهًا، وسجل  سعر كتكوت رومي بوم يبلغ من العمر شهر16.00 إلى 16.50 جنيه، كما سجل كتكوت رومي برونزي يبلغ من العمر يوم  16.50 إلى 17 جنيهًا، كما سجل كتكوت رومي برونزي 500 جرام يبلغ من العمر45 يوم 44.00 إلى 44.50 جنيه.

اسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم للمستهلك اسعار الكتاكيت اليوم اسعار البط اليوم أسعار البيض اليوم أسعار الفراخ اليوم البورصة الرئيسية للدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

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