تفاصيل تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022

يبحث الآلاف من طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء أمورهم عن تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022، حتى يتثنى لهم الالتحاق بتلك المدارس عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وقد ارتفعت معدلات البحث على محرك البحث العالمي "جوجل" عن تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022.

وتعد مدارس التمريض العادي والعسكري من أفضل المدارس التي يمكن للطلاب الالتحاق بها، خاصة في الوقت الحالي، وتتميز تلك المدارس بتقديم الخدمات لطلاب الشهادة الإعدادية.

حيث تعد البديل الأفضل للثانوية العامة ويتمكن الطالب في الحصول على وظيفة بعد أن ينتهي من المرحلة الخاصة بالتمريض، ذلك الامر الذي يبحث عنه عدد كبير من أولياء الأمور خصوصا في الوقت الحالي، فالبعض لم يتمكن في الحصول على وظائف على الإطلاق.

تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022

محافظة القاهرة: 220 درجة.

محافظة القليوبية 246 درجة.

محافظة الدقهلية 244 درجة.

محافظة الشرقية 252 درجة.

محافظة الغربية: 234.5 درجة.

محافظة الأقصر: 195 درجة.

محافظة كفر الشيخ 220 درجة.

محافظة دمياط 200 درجة.

شروط القبول في تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022/ 2023

1- استلام المبلغ الإجمالي الذي تحدده الوزارة لحين قبولها.

2- أن يكون لدى الطالب المتقدم للتنسيق حسن الأخلاق والسلوك.

3- يجب أن يكون الطالب المتقدم للتنسيق مصريًا ومن أبوين مصريين.

4- عدم الزواج للطالبة أثناء الدراسة في مدارس التمريض.

5- ألا يقل عمر المتقدم لذلك التنسيق عن 15 سنة وألا يزيد على 20 سنة.

6- أن ينجح الطالب في الامتحانات الممنوحة له.

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قائمة مدارس ما بعد الشهادة الإعدادية بديلة للثانوية العامة