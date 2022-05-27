الجمعة 27 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022

التمريض
التمريض
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يبحث الآلاف من طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء أمورهم عن تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022، حتى يتثنى لهم الالتحاق بتلك المدارس عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وقد ارتفعت معدلات البحث على محرك البحث العالمي "جوجل" عن تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2022 وباقي المحافظات بالاسم

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022.

وتعد مدارس التمريض العادي والعسكري من أفضل المدارس التي يمكن للطلاب الالتحاق بها، خاصة في الوقت الحالي، وتتميز تلك المدارس بتقديم الخدمات لطلاب الشهادة الإعدادية.

حيث تعد البديل الأفضل للثانوية العامة ويتمكن الطالب في الحصول على وظيفة بعد أن ينتهي من المرحلة الخاصة بالتمريض، ذلك الامر الذي يبحث عنه عدد كبير من أولياء الأمور خصوصا في الوقت الحالي، فالبعض لم يتمكن في الحصول على وظائف على الإطلاق.

تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022

  • محافظة القاهرة: 220 درجة.
  • محافظة القليوبية 246 درجة.
  • محافظة الدقهلية 244 درجة.
  • محافظة الشرقية 252 درجة.
  • محافظة الغربية: 234.5 درجة.
  • محافظة الأقصر: 195 درجة.
  • محافظة كفر الشيخ 220 درجة.
  • محافظة دمياط 200 درجة.

نتيجة أولى إعدادي برقم الجلوس 2022 الترم الثاني

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2022 برقم الجلوس والرابط

شروط القبول في تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022/ 2023

1- استلام المبلغ الإجمالي الذي تحدده الوزارة لحين قبولها.

2- أن يكون لدى الطالب المتقدم للتنسيق حسن الأخلاق والسلوك.

3- يجب أن يكون الطالب المتقدم للتنسيق مصريًا ومن أبوين مصريين.

4- عدم الزواج للطالبة أثناء الدراسة في مدارس التمريض.

5- ألا يقل عمر المتقدم لذلك التنسيق عن 15 سنة وألا يزيد على 20 سنة.

6- أن ينجح الطالب في الامتحانات الممنوحة له.

 

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قائمة مدارس ما بعد الشهادة الإعدادية بديلة للثانوية العامة

  1. مدرسة توشيبا العربي
  2. مدرسة الضبعة النووية
  3. مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية
  4. مدرسة السويدي
  5. مدرسة غبور،
  6. مدرسة الطاقة الشمسية
  7. مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي
  8. مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل
  9. مدرسة الذهب
  10. مدرسة الميكاترونيات
  11. مدرسة الهيئة العربية للتصنيع
  12. مدرسة الشهيد أحمد تعلب
  13. مدرسة البترول
  14. مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان
  15. مدرسة مبارك كول
  16. مدرسة إلكترو مصر
  17. مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام
  18. مدرسة التمريض العام
  19. مدرسة المتفوقين
  20. المدرسة العسكرية الرياضية
  21. مدرسة الثانوية الجوية
  22. مدرسة دون بوسكو
  23. المدرسة الثانوية البريطانية
  24. مدرسة الأثاث بعد الإعدادية
  25. مدرسة البريد
  26. مدرسة الترسانة البحرية بالإسكندرية
  27. مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا
  28. مدرسة التمريض العسكري القوات المسلحة،
  29. مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية
  30. مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية
  31. مدرسة الغزل والنسيج
  32. مدرسة البتروكيماويات
  33. مدرسة التمريض العسكري الشرطية
  34. مدرسة الفنية التجارية المتقدمة.
  35. مدرسة صيد وتربية الأسماك.

 

تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022 تنسيق التمريض العادي تنسيق التمريض مدارس ما بعد الشهادة الإعدادية بديلة للثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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