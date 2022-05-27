الجمعة 27 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في اليوم العالمي له.. أعراض «التصلب اللويحي» وأبرز طرق العلاج

التصلب اللويحي
التصلب اللويحي
ads

يحتفي العالم باليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد في نهاية شهر مايو،  و يُعرف هذا المرض بكونه من أكثر الاضطرابات العصبية الأولية شيوعًا لدى الشباب، ويؤثر المرض في أجزاء مختلفة من الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الحبل الشوكي والأعصاب.

ووفقًا لموقع "health" يقوم جهاز المناعة في الجسم بإتلاف الغشاء المحيط بالأعصاب الذي وظيفته حمايتها، هذا التلف أو التآكل للغشاء يؤثر سلبًا على عملية الاتصال ما بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم، وفي نهاية المطاف قد تُصاب الأعصاب نفسها بالضرر وهو ضرر غير قابل للإصلاح.

- أعراض التصلب اللويحي 

في الحالات الصعبة يفقد مرضى التصلب اللويحي القدرة على المشي أو التكلم، وأحيانًا من الصعب تشخيص المرض في مراحله الأولى لأن الأعراض غالبًا تظهر ثم تختفي وقد تختفي لعدة أشهر.

و مرض التصلب المتعدد قد يظهر في أي عُمر، لكنه في العادة يبدأ بالتطور في عمر ما بين 20 - 40 عامًا، كما أن المرض يصيب النساء بشكل أكبر من الرجال، ومن أبرز الأعراض 

  • انعدام الإحساس والشعور.
  • الضعف في الأطراف جميعها أو جزء منها، وعادةً ما يظهر هذا الضعف أو الشلل في جهة واحدة من الجسم أو في القسم السفلي منه.
  • فقدان جزئي أو كلّي للنظر في إحدى العينين، بشكل عام لا تكون المشكلة في كلتي العينين معًا في الوقت ذاته.
  • رؤية مزدوجة أو ضبابية.
  • أوجاع وحكة في أجزاء مختلفة من الجسم.
  • الإحساس بما يشبه ضربة كهربائية لدى تحريك الرأس حركات معينة.
  • رعاش.
  • فقدان التنسيق بين أعضاء الجسم، أو فقدان التوازن أثناء المشي.
  • تعب.
  • دوار.

- أبرز أسباب المرض 

لا يعرف الأطباء والباحثون السبب الدقيق لإصابة شخص ما بمرض التصلب اللويحي دون آخر، فهو مرض مناعة ذاتية حيث يقوم جهاز المناعة بمهاجمة نفسه، مما يؤدي  إلى إتلاف طبقة الميالين وهي المادة الدهنية التي تغلف الألياف العصبية في الدماغ والعمود الفقري وتقوم بحمايتها.

-  أخطار الإصابة بالتصلب المتعدد

العوامل الآتية قد تزيد من احتمال الإصابة بمرض التصلب اللويحي

أولها العمر حيث يبدأ في التطور ما بين (20-40) عامًا، والجنس فالنساء بشكل أكبر يتم إصابتهم، بالإضافة إلى العوامل الوراثية لو هناك شخص مُصاب من أفراد العائلة به بالطبع قد يزداد الخطر، كما أن من عوامل الخطر ايضًا الالتهابات. 

أسباب مرض التصلب اللويحي عوامل خطر الإصابة بالتصلب المتعدد أعراض مرض التصلب اللويحي أعراض التصلب اللويحي التصلب اللويحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الجيزة بالرقم القومي فقط

برقم الجلوس.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثاني

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2022 برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

نريده حواراً موضوعيا

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو بين عبدالناصر والسادات

ماجد حبته

كيسنجر.. والأزمة الأوكرانية

د.محمد المهدى

قانون الأحوال الشخصية.. بعيدًا عن التحيزات الذكورية والمظلوميات النسوية

حسين دعسة

بايدن يقرر : الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية

مؤمن المحمدي

محاولة فهم ما جرى

د.محمد المهدى

نصب متكرر للمستريح 2 لماذا يسقط المصريون فى «فخ النصابين» دائمًا؟

خالد عكاشة

لماذا ذهب بايدن للشرق الأقصى الآن؟

صور

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

مصر تحتفل بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل تقرير النيابة العامة الفلسطينية بشأن اغتيال شيرين أبوعاقلة

مسئول أممى يحذر من خروج الوضع عن نطاق السيطرة فى فلسطين

قوات إسرائيل قتلتها عمدًا.. نتائج التحقيقات فى اغتيال شيرين أبوعاقلة