في اليوم العالمي له.. أعراض «التصلب اللويحي» وأبرز طرق العلاج

يحتفي العالم باليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد في نهاية شهر مايو، و يُعرف هذا المرض بكونه من أكثر الاضطرابات العصبية الأولية شيوعًا لدى الشباب، ويؤثر المرض في أجزاء مختلفة من الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الحبل الشوكي والأعصاب.

ووفقًا لموقع "health" يقوم جهاز المناعة في الجسم بإتلاف الغشاء المحيط بالأعصاب الذي وظيفته حمايتها، هذا التلف أو التآكل للغشاء يؤثر سلبًا على عملية الاتصال ما بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم، وفي نهاية المطاف قد تُصاب الأعصاب نفسها بالضرر وهو ضرر غير قابل للإصلاح.

- أعراض التصلب اللويحي

في الحالات الصعبة يفقد مرضى التصلب اللويحي القدرة على المشي أو التكلم، وأحيانًا من الصعب تشخيص المرض في مراحله الأولى لأن الأعراض غالبًا تظهر ثم تختفي وقد تختفي لعدة أشهر.

و مرض التصلب المتعدد قد يظهر في أي عُمر، لكنه في العادة يبدأ بالتطور في عمر ما بين 20 - 40 عامًا، كما أن المرض يصيب النساء بشكل أكبر من الرجال، ومن أبرز الأعراض

انعدام الإحساس والشعور.

الضعف في الأطراف جميعها أو جزء منها، وعادةً ما يظهر هذا الضعف أو الشلل في جهة واحدة من الجسم أو في القسم السفلي منه.

فقدان جزئي أو كلّي للنظر في إحدى العينين، بشكل عام لا تكون المشكلة في كلتي العينين معًا في الوقت ذاته.

رؤية مزدوجة أو ضبابية.

أوجاع وحكة في أجزاء مختلفة من الجسم.

الإحساس بما يشبه ضربة كهربائية لدى تحريك الرأس حركات معينة.

رعاش.

فقدان التنسيق بين أعضاء الجسم، أو فقدان التوازن أثناء المشي.

تعب.

دوار.

- أبرز أسباب المرض

لا يعرف الأطباء والباحثون السبب الدقيق لإصابة شخص ما بمرض التصلب اللويحي دون آخر، فهو مرض مناعة ذاتية حيث يقوم جهاز المناعة بمهاجمة نفسه، مما يؤدي إلى إتلاف طبقة الميالين وهي المادة الدهنية التي تغلف الألياف العصبية في الدماغ والعمود الفقري وتقوم بحمايتها.

- أخطار الإصابة بالتصلب المتعدد

العوامل الآتية قد تزيد من احتمال الإصابة بمرض التصلب اللويحي

أولها العمر حيث يبدأ في التطور ما بين (20-40) عامًا، والجنس فالنساء بشكل أكبر يتم إصابتهم، بالإضافة إلى العوامل الوراثية لو هناك شخص مُصاب من أفراد العائلة به بالطبع قد يزداد الخطر، كما أن من عوامل الخطر ايضًا الالتهابات.