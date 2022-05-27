انخفاض جديد فى عيارى 18و21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 مايو فى مصر

"عياري 18 و 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 مايو في السوق المصرية ".. من أبرز الموضوعات بحثًا على محرك البحث العالمية جوجل، وهذا ليس باعتبار الذهب سلعة ترفيهية وكمالية ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها العالم في الوقت الحالي من رفع الفائدة على الإقراض من قبل البنك الفيدرالي وعقبه باقي البنوك المركزية في العالم حفاظًا على قيمة العملات المحلية فيها وصولًا لمعدلات التضخم المهولة التي تعاني منها الاقتصاديات الكبرى والاقتصاديات النامية.

من هنا أصبح الذهب زينة وخزينة في الأولى بغرض شراء الشبكة والزواج والثانية ملاذاً آمناً للمدخرات، ويبحث المصريين عن تحديثات سعره لحظة بلحظة، فهو متغير كل ساعة تقريبًا في الصاغة والتداول العالمي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

واختتمت تعاملات أسعار الذهب مساء أمس الخميس على انخفاض سعر الذهب بعد استقراره الساعات الماضية عند سعر 1055 جنيها لعيار 21 بعد أن كان يشهد حالة من الاستقرار المحفز على الشراء، أما عيار 18 "الأكثر تداولًا بالبيع والشراء" فسجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 895 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 مايو 2022:

وفي بداية تعاملات الذهب اليوم الجمعة 27 مايو 2022 انخفض في المتوسط ما بين 5 إلى 10 جنيهات وهو مؤشر مرضي للمصريين مع بداية موسم الزواج المتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة عيار 21

جاء سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة عيار 21 بيع بـ 1045 جنيهًا وشراء 1051 جنيهًا وبذلك منخفضًا 10 جنيهات عن أمس الخميس، وهذا السعر للجرام مقدرًا بدون مصنعية مع العلم ان محلات الصاغة تضيف له من 60 لـ 120 جنيهًا على حسب الماركة ومكان البيع وسوق التداول، وأيضًا تحدد المصنعية طبقًا للمشغولة الذهبية من سلسلة وخاتم وانسيال وهكذا.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة عيار 18

وسجل عيار الذهب من عيار 18 بيع 896 جنيهاً وشراء 901 جنيه، في محلات الصاغة بداية تعاملات الجمعة ومن المعروف أن العيار 18 من أكثر الأعيرة تداولًا في البيع والشراء؛ إذ يسهل تشكيله ويكثر لمعانه فيجذب العين.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة عيار 14

عيار 14 صدر مؤخرًا في الأسواق وينصح خبراء الذهب بشرائه تييسرًا على المقبلين على الزواج في الفترة المقبلة لقلة ثمنه، فيسجل اليوم الجمعة 27 مايو الجرام من عيار 14 بيع 697 جنيهًا وشراء 701 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 مايو بيع 8360 جنيهًا وشراء 8408 جنيهات.